Itassuk vagy ne itassuk a kertünkben a madarakat? Sokan meglepődnek a hazai szakértők válaszán

Bár a mostani esőzések némiképp enyhítették az aszályos időszakot, a nyári hónapok továbbra is komoly kihívást jelentenek a természet számára – különösen a madaraknak. Egyre több kertben jelennek meg madáritatók, és úgy tűnik, ez a fajta gondoskodás lassan trenddé is válik. De valóban hasznos ez a figyelmesség? És ha igen, hogyan biztosíthatunk számukra biztonságos és egészséges vízforrást? Egyáltalán: szabad-e, sőt, ajánlott-e a madarak itatása a nyári melegben? Kérdéseinkre Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, valamint a Mályi Madármentő Állomás szakértői adtak választ.

Azt tudjuk, hogy a vízimadarak etetése tilos, de azzal már sokkal kevésbé vagyunk tisztában, hogy itassuk vagy inkább ne itassuk a madarakat? A kérdésre a válasz, amiben minden hazai szakember egyetért: igen, szabad az itatás! A nyári forróság ugyanis nemcsak az emberek számára megterhelő, de a vadon élő madarak is komoly kihívásokkal néznek szembe a kánikulában. A víz nemcsak a szomjoltáshoz szükséges, hanem tisztálkodáshoz is — és ebben mi is segíthetünk nekik.

„A madáritató és -fürdő a leghosszabban, gyakorlatilag egész évben, folyamatosan végezhető, a madarakat segítő és a madármegfigyelést lehetővé tevő tevékenység.” – közölte Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.

Hozzátette még, madaraink többségének naponta akár többször innia és akár fürdenie is kell, ami az egyre szárazabb nyarakon és hómentes teleken mind nagyobb kihívást jelent számukra. Különösen igaz ez az egyre víztakarékosabban működő településeken, ahonnan az egykor széles körben elterjedt háztáji állatok itatói is hiányoznak. Ezért a madárbarátok számára a madáritató egész éves működtetése az egyik legjobb lehetőség.

Milyen típusú víz ideális a madarak számára, és mire kell odafigyelni?

Ahogy Orbán Zoltán a HelloVidéknek nyilatkozta, a naponta frissre cserélt csapvíz tökéletesen megfelelő a madarak számára, mert ez az emberi egészségvédelem érdekében klórral kezelt, a napi csere (kiegészítve az itató rendszeres fertőtlenítésével) segít megakadályozni a fertőző betegségek terjedését, plusz kiküszöböli a szúnyogok szaporodását is.

Hogyan készíthetünk egyszerűen madáritatót?

"A hirtelen jött melegben a természetes vízforrások gyakran kiszáradnak, így a madarak számára különösen nehézzé válik a folyadékhoz jutás. Az itatóval nemcsak életet menthetünk, hanem élményt is nyújthatunk magunknak: kevés szebb látvány van, mint egy kertben fürdőző, csicsergő madársereg" – közölte a Mályi Madármentő Állomás is.

A legkézenfekvőbb megoldás lehet egy nagyobb, lapos virágcserép alátét, amit könnyedén átalakíthatunk itatóvá és fürdővé is. Fontos, hogy alaposan öblítsük ki, hogy semmiféle tápoldat vagy vegyszer ne maradjon rajta.

Ezután:

Töltsük meg tiszta vízzel, 3–5 cm mélyen – ez ideális a kisebb testű madaraknak is.

Tegyünk a szélére egy lapos követ, amit épp csak ellep a víz – ez segít, hogy a félénkebb fajok is biztonságban érezzék magukat.

Naponta cseréljük a vizet, hogy tiszta és friss maradjon.

Egy kiskanál ecet 1 liter vízhez segít a víz frissen tartásában.

Helyezzük az itatót árnyékos, bokros rész közelébe, ahol a madarak biztonságban érezhetik magukat.



Az MME itatási ajánlásában még hozzáteszi, hogy az itatók vizét rendszeresen, naponta frissre kell cserélni, az elpárolgott vizet napközbeni utántöltéssel pótolhatjuk is. Télen aztán naponta legalább egyszer el kell távolítani a jeget, és langyos csapvízzel kell feltölteni az itatót. Nagy forgalmú itatóknál, különösen nyáron, hetente-kéthetente érdemes a napi vízcserét megelőzően algátlanítani és akár fertőtleníteni is az itatót.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

„Ha az itató közelében több egyedet, elsősorban zöldikéket érintő madárelhullást tapasztalunk, a fertőtlenítést lehetőleg minden nap végezzük el. Ennek legpraktikusabb módja, ha naponta váltogatva két itatótálcát használunk – az egyikben itatunk, a másikat napközben fertőtlenítjük, majd öblítést követően kiszárítjuk, és másnap ezt töltjük fel ivóvízzel, közben az előző napon használt itatónál végezzük el a fertőtlenítést.” – tették hozzá.

Jó tudni még, hogy:

a kisebb madarak számára veszélyt jelent az 5-10 cm-nél mélyebb víz, ezért itatónak ne használjunk mély, vízzel telt hordót, konténert; kerti tavak építése esetén alakítsunk ki sekély parti részt.

A talajszint fölé helyezett itatóknál, különösen az ablakitatók esetében, figyeljünk a biztonságos rögzítésre, a feldőlés, leesés elkerülésére.

Még az 5-10 cm mély itatók vizébe is érdemes beletenni egy kinyúló ágat, nagyobb, lejtős oldalú követ, ahol a madarak kényelmesen és biztonságosan tudnak állni, és szabályozni tudják fürdéskor a vízmélységet.

Porfürdő és a madarak természetes tisztálkodása

A vízben való fürdés után a madarak gyakran porfürdőt vesznek. Ez nem csak szórakozás számukra: a por segít eltávolítani a parazitákat és élősködőket a tollazatukból.

Így készíthetünk porfürdőt számukra:

Egy nagyobb alátétbe töltsünk száraz homokot, és tegyük az itató mellé.

Vagy a talajon is kialakíthatjuk: távolítsuk el a füvet egy kb. 5–8 cm mély területről, és töltsük fel homokkal.

Ha mobilitásra van szükség, a tálcás megoldás kiváló – eső esetén könnyen védett helyre vihetjük.

Ahogy a Mályi Madármentő Állomás is hangsúlyozta: minden apró segítség számít. Egy jól elhelyezett itató vagy homokos fürdőhely igazi menedékké válhat a nyári hőségben. Ráadásul a kertünk is megtelik élettel, ha madarakat hívunk vendégségbe – csicsergés, színkavalkád és természetközelség vár ránk. Ne habozzunk hát, itassuk a madarakat és készítsünk számukra porfürdőt – ők pedig hálásan viszonozzák majd a gondoskodást!