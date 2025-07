Kukkants be az ország egyik legnépszerűbb turistaházába: videón mutatjuk, milyen lett felújítva

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Jó hír a túrázás szerelmeseinek: tavasszal újra megnyitotta kapuit a Börzsöny ikonikus épülete, a Nagy-Hideg-hegyi turistaház. Az ország egyik legismertebb túraközpontja, amely az Országos Kéktúra útvonalán fekszik, 2024. május 1-jétől felújítás miatt zárt be, majd tavaly novemberben egy tűzeset is hátráltatta a munkálatokat. Nemrég egy videós csapat látogatta meg az újranyitott házat, hogy első kézből mutassa be a megújult helyszínt és a friss szolgáltatásokat. Lássuk, milyen lett!

Idén márciusban nyitotta meg kapuit a börzsönyi Nagy-Hideg-hegyi turistaház, amely az elmúlt években megosztó volt a túrázók körében. Az ország egyik legnépszerűbb turistaházát a közelmúltban teljes körűen felújították, az új üzemeltető pedig nem kímélte az erőforrásokat, hogy korszerű és barátságos helyet alakítson ki. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az épületben a szobák tiszták, a matracok újak, a büfét pedig teljesen átalakították. Ahogy az alábbi videóból, amit Turista magazin csapata készített, ebből kiderül, nem csak a nagyobb fejlesztésekre figyeltek, az apró részletekre is odafigyelnek: a vendégek például színes virágokkal díszített ablakokat találnak. A Nagy-Hideg-hegyi turistaház története 1936-ig nyúlik vissza, amikor a Turisták Inóci Társasága Szalai Imre tervei alapján építette fel az épületet. Az alapkövet Szendy Károly, Budapest polgármestere, valamint dr. Zsitvay Tibor, a Magyar Turista Szövetség elnöke tették le. A második világháború után az Újpesti Természetbarátok bővítették a házat, és 1950-ben a magyar kormány sílift építésére is különített el forrásokat a hegyen. Bár az épület az évtizedek során elavult, 2006-ban már egyszer teljes körű felújításon esett át. Az állaga A Börzsöny egyik legismertebb turistaházát, amely az Országos Kéktúra útvonalán található, 2024. május 1-jétől felújítási munkálatok miatt zárták be. 2024. november 18-án azonban tűz ütött ki az épületben, ami átmenetileg hátráltatta a munkálatokat. Szerencsére a tűz nem okozott komoly károkat, a helyreállítás azóta befejeződött. A felújítás keretében korszerűsítették a szálláshelyeket, és megújult a büfé is. A turistaház 2025. március 22-én nyitotta meg újra kapuit, hideg- és meleg ételekkel, italokkal várva a túrázókat. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Getty Images

