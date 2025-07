Éjszaka a hegyekben: különleges túra vár Borsodban, kenyérlángossal és zseblámpával

Szereted a természetet, a jó társaságot, és nem félsz sötétedés után is útra kelni? Akkor a XIX. Szendrői Éjszakai Túra pont neked való! Július 4-én este újra megtelik élettel a borsodi dombvidék – zseblámpát, bakancsot elő, indulhat a kaland!

A szendrői Sportközpontból július 4-én rajtol a program, ahol 18:00-tól már hangolódhatsz a túrára egy családbarát Pontvadászaton. Ez egy 3 kilométeres, akár babakocsival is bejárható tájékozódási pálya – tökéletes bemelegítés kicsiknek és nagyoknak. 19:30-tól azonban már gyülekező lesz, aztán 20:15-kor egy különbusz viszi a résztvevőket a Telekesi-kápolnához, ahonnan elrajtol az éjszakai túra - olvasható a program honlapján.

A túra útvonala a borsodi vidék gyöngyszemeit fűzi össze egy kellemes, 7 kilométeres esti sétában. A különbusz a Telekesi-kápolnához viszi a túrázókat, innen indul a kaland, amely az Alsótelekesi-szőlőhegyen és Korláton keresztül vezet egészen a hangulatos borospincéig. Itt nemcsak a kilátás, de egy frissítőpont is várja a megfáradt vándorokat – zsíros kenyérrel és házi szörppel. Innen a Veres-parton át folytatódik az út vissza Szendrőbe, ahol a résztvevők várhatóan éjjel fél 1 körül érkeznek meg a rajthoz. A túra során 155 méteres szintemelkedést kell teljesíteni, ami éppen annyi, hogy a szív is megdolgozzon, de a család apraja-nagyja is könnyedén teljesíthesse.

@szendroi_sportkor 19. Éjszakai túra Idén is busszal indulunk majd a Szendrőből, de most a Telekes Kápolnához. Előző évben a Bódvaszilasi menetrendszerinti buszot vártuk! Aki megtalálja magát, vagy ismerősét lájkolja. Idei túrára jelentkezzetek emailben: szendroisport@gmail.com címen. #szendroitura #szendro #ejszakaitura #aktivmagyarorszag ♬ eredeti hang - Szendrői Sportkör - Szendrői Sportkör

Már a Sportközpontban, a rajtnál elérhető a helyben sütött, ropogós kenyérlángos, amit mindössze 500 forintért kérhetnek a résztvevők. A borospince környékén felállított frissítőpontnál pedig zsíros kenyérrel és szörppel frissíthetik fel magukat a túrázók. Aki előzetesen regisztrál, az emlékbe egy kitűzőt is hazavihet, mint a XIX. Szendrői Éjszakai Túra büszke jelvényét.

A túra során szelíd dombok, csendes kápolnák, kanyargó ösvények és a bükki panoráma teszik igazán különlegessé az estét, amit a fejlámpák gyűrűje és az éjszakai erdő misztikuma csak még emlékezetesebbé tesz.