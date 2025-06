Ezen az eldugott vidéki településen él ma a legendás Piramis énekese, Révész Sándor

Csendben, visszafogottan ünnepelte június 24-én 72. születésnapját Révész Sándor, a Piramis legendás énekese, akinek egykor a színpad volt az élete. Ma már azonban a nyilvánosságtól távol, párjával él a Mecsekben – és végleg búcsút intett az éneklésnek.

Révész Sándor neve egybeforrt a magyar rocktörténelemmel. A Generál és a Piramis együttesek EMeRTon-díjas magyar énekese ma távol a nyilvánosságtól, egy mecseki faluban talált otthonra, és elmondása szerint már végleg lezárta az éneklés korszakát: „Kerek az életem, és jól érzem magam a bőrömben. Azt gondolom, ez a legfontosabb – vallotta a Blikk hasábjain.

Révész utoljára 2022-ben vállalt koncertturnét, de azóta egészségi állapota és életfelfogása is gyökeresen megváltozott. Egy sztrók után meg kellett tanulnia türelmesnek lenni – nemcsak a testével, hanem önmagával szemben is. „Túl vagyok egy súlyos betegségen, a sztrók figyelmeztetett, tán lelassított, és az utóhatását még mindig érzem, de türelmes vagyok. Türelmes a testemmel, a betegség okozta, korlátozott mozgással és önmagammal szemben is. Tavaly utaztunk, világot láttunk, idén ebből jóval kevesebb jutott. Ha a helyzet úgy hozza, Budapesten vagyok, de az időm nagy részét itt töltöm az otthonomban, a Mecsekben. Visszavonultan, nagy-nagy harmóniában..." – nyilatkozta a Blikknek.

Révész az interjúban még elmondta, hogy csendesen, meghitten ünnepelte 72. születésnapját, s bár ritkán mozdul ki, olykor eleget tesz meghívásoknak, ahol már nem énekel, hanem mesél. Élménybeszámolókra, könyvbemutatókra jár, ahol közönsége ugyanolyan szeretettel fogadja, mint régen. „Most csak beszélek, mesélek... A közelmúltban megjelent könyvemben sok mindent elárultam az életemből. De a rajongók ezt tőlem is hallani akarják.” A zenéhez való kötődése ugyan nem múlt el, de az éneklést végleg maga mögött hagyta. Semmilyen felkérés nem csábítja vissza a mikrofon mögé.

Mint kiderült, Révész Sándor régi barátjával, Gyöngyivel kötötte össze az életét, akit több mint húsz éve ismer. Kapcsolatuk barátságnak indult, majd idővel elmélyült, és végül éppen az énekes betegsége hozta őket össze, mivel Gyöngyi volt az, aki ápolta az énekest.