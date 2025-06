A szakértők is ledöbbentek: idegenhonos teknősök lepték el a Holt-Tiszát, a nádszálakon napoznak

A Holt-Tisza partján hemzsegnek az inváziós teknősök, amelyek úgy sütkéreznek a nádszálakon, mintha otthon lennének – most már mini csapdákkal vadásznak rájuk.

A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület egy friss videóban mutatta be, hogyan próbálják kísérleti jelleggel csökkenteni az invazív ékszerteknősök számát a Holt-Tiszánál. A problémát évek óta jelzik a természetvédők, de most már egy mini, élve befogó teknőscsapdát is bevetnek, hátha hatékonyabban lehet elkapni a kisebb, nádasban napozó példányokat, amelyek a nagyobb csapdákra rá sem néznek.

„Itt rengeteg az inváziós ivadék teknős, amik csak a nádszálakon kapaszkodva napoznak” – írják a posztban, amit a Madárfigyelő Szolnok hivatalos Facebook-oldalán tettek közzé.

Emellett megkezdődtek a Tiszán az állami védekezési csapdázások is: négy csapdát helyeztek ki a legfertőzöttebb szakaszokon, ahol tavaly már több tucat példányt sikerült begyűjteni. A cél a veszélyes, őshonos fajokat kiszorító teknősfajok visszaszorítása.

Az egyesület mindenkit arra kér, hogy ne közelítsék meg, ne bolygassák a kihelyezett csapdákat, mert ezzel akadályozhatják az élőhelyvédelmi munkát. Aki látja a csapdákat, segíthet azzal, ha békén hagyja őket.