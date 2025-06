Spenótleves lett a Balatonból: hányingert keltő látvány fogadja több helyen is a strandolókat + Videó

Egyelőre nem tudni pontosan, milyen algatípus jelent meg, de az biztos: több helyen zöldre váltott a Balaton vize, és ez nem sok jót sejtet a nyár küszöbén.

Több balatoni fürdőző is aggasztó jelenségről számolt be az elmúlt napokban: Balatonszepezdnél, Balatonbogláron és más partszakaszokon is zöldes, zavaros víz fogadta a strandolókat. Bár a látvány sokakat meglepett – és el is riasztott a fürdőzéstől –, egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy ismét a hírhedt kékalgák lepték el a magyar tengert - írta az Időkép.

Az alga elszaporodása korábban rendszerint tartós hőhullámok és felmelegedés után következett be, idén viszont a május kifejezetten hűvös volt, és komolyabb kánikula sem érkezett még. Ezért is szokatlan, hogy már június közepén ilyen látványos mértékű algásodás jelentkezett. Balatonszepezdnél például még 50 méterre a parttól is zöldesen derengett a víz, a parthoz közelebb pedig egyenesen „spenótlevesre” emlékeztetett.

A jelenség hátterében feltehetően az éghajlatváltozás áll: a vízmelegedés, az alacsonyabb vízszint és a megnövekedett tápanyagtartalom együttesen kedvez az algák szaporodásának. A pontos okokat azonban még kutatják. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézetet is megkeretse az Időkép, amint válasz érkezik, szakértői véleményüket külön cikkben mi is közöljük.

Addig is a strandolók legyenek körültekintőek: ha a víz zavaros, kellemetlen szagú, vagy úszó algaszőnyeget észlelnek, érdemes kerülni a fürdőzést – főleg kisgyermekekkel és házi kedvencekkel.