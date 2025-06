Veszélyben a tiszavirágzás: a parajdi sóbánya tragédiája katasztrófát hozhat a Tiszára is

A parajdi sóbánya katasztrófája nyomán érkező sós árhullám a Tisza ökoszisztémáját is fenyegeti, és akár a legendás tiszavirágzást is veszélyeztetheti.

A parajdi sóbányában történt katasztrófa ma már nem csupán a közvetlen környék gondja, a bányából kiszivárgó sós víz Maros megyét is érinti, és amennyiben nem sikerül gyors megoldást találni, a probléma nem áll meg Maros megye határánál. A Kis-Küküllőbe ömlő Korond-patakban megemelkedett a sókoncentráció, emiatt Maros megye több településén a vezetékes víz emberi fogyasztásra már alkalmatlan. De nemcsak a lakosság vízellátása van veszélyben, a folyó élővilága is megsínyli a hirtelen változást - írta a Maszol.ro.

A sós árhullám olyan mértékű sókoncentrációt hozott a Tiszába, amely meghaladja a folyó ökoszisztémájának tűrőképességét. Ez különösen veszélyezteti a tiszavirágokat, amelyek érzékenyek a víz sótartalmára. A sótartalom növekedése miatt a lárvák fejlődése és a kifejlett egyedek élettartama is csökkenhet, ami a tiszavirágzás elmaradásához vezethet.

A tiszavirágzás nemcsak természeti látványosság, hanem a Tisza ökológiai egészségének indikátora is

A jelenlegi helyzet szokatlan a Kis-Küküllő élővilága számára, viszont ezt a mértékű sókoncentrációt valamilyen szinten még eltűrik – mondta el a Maszol megkeresésére Nagy András Attila biológus. Szerinte most a legfontosabb kérdés, hogy mennyire nő továbbra is a sókoncentráció, és ez mennyi ideig tart. Ahogy a szakember fogalmazott, a halak a rövid távú stresszt eléggé jól tudják kezelni, de a hirtelen megnövekvő sókoncentrációt már nem élik túl. Nagyobb probléma, fogalmazott a szakember, hogy a most jár le a halak szaporodási időszaka. Az ikrák már le vannak rakva, és ezek a fejlődő halembriók sokkal érzékenyebbek bármilyen stresszre, így a sóstresszre is.

A tiszavirágok tömeges megjelenése azt jelzi, hogy a folyó vízminősége megfelelő az érzékeny fajok számára. Az idei sós árhullám azonban veszélyezteti ezt a jelenséget, ami aggodalomra ad okot a természetvédők és a helyi közösségek körében.