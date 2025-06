Levegőt! Nyakukon a hőség, klíma nélkül maradt az egri kórházi osztály: gyűjtésbe kezdtek

A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány adománygyűjtést indított, hogy így szerezzenek klímát az egri kórház fekvőbeteg osztályának. A hőség és a kórházak rossz klímaberendezése tavaly nyáron már műtétek maradtak el.

A nyári kánikula nem vár: a meteorológiai előrejelzések szerint már június első hetében helyenként 36 fokot is mérhetünk. Ilyen körülmények között a megfelelő hűtés nem luxus, hanem alapvető szükséglet – főleg olyan intézményekben, ahol legyengült, idős vagy műtét előtt álló pácienseket kell ellátni. Nem csoda hát, hogy klíma kiépítésére gyűjt az egri Markhot Ferenc Kórház fekvőbeteg osztálya is – legalábbis erre hívta fel a figyelmet a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a honlapján. Bár a felhívás azóta már nem elérhető, több portál – köztük az Egri Ügyek és a 24.hu – is beszámolt róla.

Az adománygyűjtés célja, hogy a nyári hónapokban is biztosítani tudják a betegek számára az emberhez méltó, komfortos körülményeket. A kamara korábban így fogalmazott: „A nyári hónapokban különösen fontos, hogy a kórházi betegek számára megfelelő, komfortos környezetet biztosítsanak – ennek egyik alapvető feltétele a korszerű hűtési rendszer kiépítése.” A felhívás elsősorban a helyi vállalkozásokat célozta, arra kérve őket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a klímarendszer kiépítését. Az ügyet gyorsan felkapta több országos médium is, mivel a kórházak nyári hűtéshiánya már korábban is komoly problémákat okozott.

Már tavaly is műtétek maradtak el a hőség miatt

A 24.hu emlékeztetett, Takács Péter egészségügyi államtitkár a minap kijelentette, hogy ugyan a globális felmelegedés az egészségügyet is kihívások elé állítja, a betegellátás idén sem lesz veszélyben, még ha halasztani is kell bizonyos ellátásokat. Másrészt a nyári idő nem vár: már június első hetében is elérhetjük helyenként a 36 fokot.

Tavaly nyáron a hőség idején több kórházban is tönkrementek a klímaberendezések, emiatt nagyon sok műtétet is el kellett halasztani, volt Szent László Kórház gyermekosztályán pedig volt, hogy 32 fokot mértek.