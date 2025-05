Berobban a nyár Siófokon: sétahajózás, koncertek és borkóstoló egyetlen zajos hétvégében

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Siófok idén is látványos programokkal rúgja be a nyári szezont a Pünkösdi Szezonnyitón, amit 2025. június 6–9. között tartanak a megújult Dísz téren és a hajóállomás környékén. Ez a rendezvény már hagyománynak számít, és évről évre sokakat csábít a Balaton partjára – nemcsak a helyiek, de a turisták körében is az egyik legnépszerűbb kulturális esemény.

A négynapos rendezvény célja, hogy Siófok városa méltón köszöntse a nyarat, és szórakoztató, családbarát programokat kínáljon minden korosztálynak. Idén is átadják a város kiemelkedő művészeit és turisztikai szereplőit elismerő díjakat: a Varga Imre Művészeti díjat, a Kálmán Imre emlékplakettet és a „Siófok turizmusáért” díjat. Emellett bemutatják a 2025-ös év városborait is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Pünkösdi Szezonnyitón minden nap koncertek és kulturális programok szórakoztatják a látogatókat: pénteken a Groovehouse ad nyitókoncertet, szombaton Halász Judit gyermekkoncertje és a 80 hangszeres Csellómánia show következik, este pedig a Budapest Bár zenekar hozza el a hamisítatlan pünkösdi hangulatot. Vasárnap Dr. BRS és Barátai zárják az estét, míg Pünkösdhétfőn a Reménység Alapítvány szervez egész napos egészségmegőrző és szűrőprogramokat, valamint gyerekeknek szóló előadásokat és koncerteket. Látványos felvonulás és zenélő szökőkút A rendezvényt szombaton ünnepi díszfelvonulás teszi még emlékezetesebbé. A Millennium Parkból induló menetben lovas hintó, fúvós zenekar, mazsorettek, huszárok és zászlóforgatók kísérik a városvezetést és a testvérvárosok delegációit. A szervezők minden érdeklődőt bátorítanak, hogy csatlakozzanak a színes felvonuláshoz. A Rózsakertben a zenélő szökőkút különleges látványosságként szombaton zászlóforgatókkal, vasárnap pedig egy közös Pünkösdi Örömtánc keringőzéssel várja az érdeklődőket. 2025-ben újdonságként borkóstolóval egybekötött sétahajózást is kínálnak a Balaton vizén a BAHART közreműködésével. A vendégek Siófok város borait ízlelhetik meg, miközben Kálmán Imre legszebb dallamai csendülnek fel a fedélzeten – a romantikus nyári estéket idézve.

Címlapkép: Getty Images

