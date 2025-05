Lerántják a leplet: a színészkirálynő titkos múltja, így lett a dzsentrilányból legendás magyar díva

Egy vidéki kúria, archív fotók, elfeledett történetek és egy különleges nő életútja: a Nógrád vármegyei Mohorán most pénteken egy olyan kiállítás nyílik, ami túlmutat egy színésznő karrierjén. A "Bálozni jöttem, színésznő lettem" című tematikus tárlat Tolnay Klári ifjúkorába, családi hátterébe és korának szellemi miliőjébe enged betekintést – olyan részletekkel, amelyek eddig jobbára rejtve maradtak a nyilvánosság előtt.

A színésznő nevét viselő mohórai emlékházban megnyíló kiállítás a Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület-Emlékház és a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozatának ösztöndíjprogramja keretében jött létre. Az anyag jelentős része az első nyolc hónap kutatómunkájának eredménye: levéltári dokumentumok, családi ereklyék és relikviák, valamint ritkán látott fényképek mutatják meg, honnan indult az ország egyik legnagyobb színésznője - közölte az MTI.

A tárlat külön érdekessége, hogy nemcsak Tolnay Klári pályájára fókuszál, hanem a dunaszentgyörgyi nemesi származású Tolnay családra is, amelynek tagjai között találjuk például:

Tolnay Sándort, a magyar állatorvoslás megalapozóját,

Tolnay Lajost, a MÁV első vezérigazgatóját,

valamint több országgyűlési képviselőt, tudóst és orvost.

A kiállítás emléket állít Klári férjének, Ráthonyi Ákos filmrendezőnek, és annak édesapjának, id. Ráthonyi Ákos bonvivánnak is, akik szintén fontos szereplői voltak a magyar kultúrtörténetnek.

A látogatók megcsodálhatják a Ráthonyi család történelmi jelentőségű okleveleit, és egy olyan családfát is, amely lenyűgöző kapcsolati hálót rajzol fel – nem csak hazai, de nemzetközi szinten is.

Az emlékház idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, így a mostani rendezvény nemcsak emlékezés, hanem ünnep is: Tolnay Klári öröksége ma is élő, ható, és Mohora ismét bizonyítja, hogy egy kis település is lehet nagy múlt őrzője.

Címlapfotó: Tolnay Klári színművésznő. 1969 Fotó: Fortepan- Fotó adományozó: Kotnyek Antal