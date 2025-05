Nem riogatás, környezeti katasztrófa sújtja a Velencei-tavat: súlyosabb a baj, mint hittük + Videó

Drámai a halpusztulás a Velencei-tónál: Könyves Tamás TikTok-on közzétett helyszíni videója szerint azonban sokkal súlyosabb a helyzet, mint ahogy azt a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) hivatalos közlései alapján gondolhattuk. A civilek szerint nem csak inváziós halfajokról van szó, a tó ökoszisztémája súlyosan sérült, és a helyi lakosok már krízishelyzetről beszélnek.

Múlt héten több hír is napvilágot látott a Velencei-tóról, ahol rendkívüli mértékű halpusztulást tapasztaltak. A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) tájékoztatása szerint több mint 1800 kilogramm elhullott halat szállítottak el a tóból. A halak tömeges pusztulásáról a HelloVidék is több alkalommal beszámolt. A MOHOSZ közleménye szerint a szakembereik intenzív kárelhárításba kezdtek: május 15-ére megtisztították a partot és a tó vizét a tetemektől, kapcsolatba léptek az illetékes hatóságokkal, valamint víz- és halszövetmintákat vettek további laboratóriumi vizsgálatok céljából.

A szövetség közlése szerint az elhullások mintegy 99 százalékát inváziós, idegenhonos, kisméretű (8–12 cm-es) ezüstkárászok tették ki, amelyek a vízgyűjtő területről kerülhettek a tóba. Ugyanakkor – bár kisebb számban – jelentős tömegben pusztultak el őshonos fajok is, például pontyok és compók.

Helyszíni videó egészen másról tanúskodik: nem halspecifikus a pusztulás?

A MOHOSZ közleménye után, napokkal később, május 18-án Könyves Tamás TikTok-videóban osztotta meg saját tapasztalatait a Velencei-tó partjáról. Épp önkéntesekkel gyűjtötték a Velencei-tó partján a haltetemeket. A megrázó felvételen drámai képet festett a helyzetről: állítása szerint a halpusztulás nem csak a MOHOSZ által említett fajokat érinti: „Nem igaz, amit kiadtak, hogy halspecifikus – mondta –, hiszen itt angolna is van, ponty is van, csuka is, sőt, siklót is látni lehet. Ez nem halspecifikus, ez tömeges pusztulás.”- mutatta meg a helyszínen.

A videós elmondta: hatalmas a bűz, a levegő nehezen elviselhető. Könyves szerint ez már olyan krízishelyzet, amely komolyabb beavatkozást igényelne az állam részéről is. Felvetette, hogy a kormánynak ki kellene nyilvánítania a veszélyhelyzetet, és egy állandó operatív stáb felállítását sürgette, amely napi, akár óránkénti szinten ellenőrizné a tó vízminőségét, valamint az elhullott állatok tetemeit laboratóriumi vizsgálat alá kéne vetni.

„Ez nem rémhírkeltés, ez a valóság – hangsúlyozta a videóban. – Május 18-a van, vasárnap, de erre koncentráltan kellene odafigyelni. A helyi országgyűlési képviselő képtelen bármit is cselekedni.” - hangsúlyozta.

Katonaságot és egészségügyi felügyeletet sürget

A videóban elhangzott: a jelenlegi önkéntes erőforrások nem elegendőek a katasztrófa kezelésére. Könyves a honvédség, valamint az egészségügyi és környezetvédelmi tárcák bevonását is szükségesnek tartja. Ahogy elmondta: „kell az Egészségügyi Minisztérium is, hogy megnézze, van-e járványveszély, vagy bármilyen egészségügyi kockázat, ami az embereket vagy a tó többi élőlényét érintheti.” A civil aktivista szerint kiemelten fontos lenne, hogy a környezetvédelmi hatóságok is komolyan vegyék a kialakult helyzetet.

Könyves Tamás arra kért mindenkit, hogy ha lehetősége van, bármely napszakban menjen ki a tóhoz, vigyen magával zsákokat, és kizárólag gumikesztyű használatával gyűjtse össze az elhullott állatok tetemeit. Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy gyermekekkel és családokkal ne menjenek a tó közelébe, és az elhullott állatokat kézzel ne érintsék meg. A Velencei-tó ökológiai állapota tehát komoly aggodalomra ad okot, és a következő napok, hetek intézkedései kulcsfontosságúak lehetnek a helyreállítás szempontjából.