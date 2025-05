Napi cukiság: igazi kis rosszcsont kölyök érkezett a fővárosiak kedvenc vadasparkjába

Idén május 12-től új lakóval találkozhatnak a látogatók Budakeszi Vadasparkban. Ellie a 2 hónapos farm róka költözött be a kisragadozós körlet kifutójába, ahol fajtársa Gerry nagyon jól fogadta érkezését, és beindított nála egy gondoskodó magatartást - derült ki a vadaspark sajtóközleményéből.

Egy két hónapos nőstény farm rókával gazdagodott a Budakeszi Vadaspark állatgyűjteménye. Ellie-vel, a rókakölyökkel hétfőtől találkozhatnak a látogatók a kisragadozó kifutóban. A Budakeszi Vadaspark tájékoztatása szerint a nőstény róka márciusban született, és nyolchetes korában kezdték el összeszoktatni Gerryvel, a park hároméves ezüstróka kanjával, aki nagyon jól fogadta az új jövevény érkezését, barátságosan és gondoskodóan viselkedik vele.

A farm rókákat az amerikai vörös rókából tenyésztették ki. A vörös rókának több alfaja van, például az európai vörös róka (amely Magyarországon őshonos) és az amerikai vörös róka. A farm rókák sokféle színváltozatban előfordulnak, a legelterjedtebb az ezüst és a vörös. Mindkét színben létezik olyan változat, amelyben lehet fehér minta is. Ilyen vörös és fehér mintázata van a most kifutóra került Ellie-nek is.

"Ellienek még bele kell tanulnia a látványetetés rejtelmeibe, így a következő pár hónapban az állatgondozók számtalan érdekességet mesélnek 13 órakor a rókákról, de az etetések még nem ebben az időpontban történnek. A látogatók úgy tudják segíteni az állatgondozók munkáját, hogy ha nem hívják a nevükön a rókákat, hiszen ők ilyenkor az etetés idején kapott finom falatok reményében jönnek közelebb a rácshoz, és nagyon csalódottak lesznek, hogy hoppon maradnak " - közölték még.

Ahogy a sajtóközleményből kiderült, Elli igazi kölyökként sokat rosszalkodik, szaladgál és ugra-bugrál, így a csöndes megfigyelés alatt számtalan bájos pillanatot okozhat azoknak, akik ellátogatnak a Budakeszi Vadasparkba.