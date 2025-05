Felejsd el a drága gyógyteákat: ingyen virágzik a magyarok kedvence, csak le kell hajolni érte

Illatfelhőben úszik a Hortobágy, ezrével virágzik az orvosi székfű, közismertebb nevén a kamilla. A nemzeti park területén engedély nélkül tilos a gyűjtés, de a magyar vidék megannyi erdőszéli térségében most ingyen és szabadon betárazhatunk belőle! Ez a törékeny, de rendkívül értékes gyógynövény évszázadok óta része a népi gyógyászatnak – nem véletlenül! Mutatjuk is, mire figyelj, ha magadnak szárítanád a gyógyító teának valót!

Hírként, Facebookon hozta a minap a Hortobányi Nemzeti Park, hogy épp időben és kellő mennyiségben érkező csapadéknak köszönhetően az idei év különösen kedvezett az orvosi székfűnek, "művésznevén" a kamillának. A virágözön tündérkertté varázsolta a pusztát, így júliusban már el sem hinnénk, hogy ilyen üde is tud lenni a szikpadkák világa. Az alföldi kamillavirágzat egyébként 2013 óta hungarikum. A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács információ szerint a kamillát évente 200-500 t közötti mennyiségben gyűjtik hazánkban, jellemzően az Alföld területén, a Tiszántúlon. Magánszemélyeknek Hortobágyi Nemzeti Park területén azonban engedély nélkül tilos a kamilla szedése, hiszen védett területről van szó. (Az engedélyt a területileg illetékes kormányhivatal hatóságtól lehet kérelmezni - de erről korábban itt írt a HelloVidék.) Közterületeken, állami erdőkben azonban bátran szedhetjük már.

Magyarországon a kamillát mint gyógynövényt, először Meliusz Juhász Péter debreceni professzor említi meg 1578-ban Kolozsvárott kiadott Herbárium c. könyvében. A kamillát görcsoldó, epehajtó hatású növényként jellemzi. A népi gyógyászatban viszont ennél korábban, több évszázaddal ezelőtt felismerték a kamilla jótékony, gyógyító erejét. Hazánk egész területén vadon terem, jelentős termőállománya az alföldi szikes területeken van, tömegesen megtalálható a Tiszavidék szikes, vízállotta talaján, az úgynevezett szikfoltokon.

De mire is jó a kamilla? Ez az apró virág igazi gyógyító csoda. Ha most, májusban gyűjtöd, és elegendő mennyiséget megszárítasz belőle, hihetetlen, hogy mennyi betegséget megelőzhetsz vagy enyhíthetsz vele:

Gyulladáscsökkentő: torokfájásra, bélgyulladásra, szemgyulladásra (pl. borogatásként).

Görcsoldó: menstruációs fájdalmakra, emésztési panaszokra.

Nyugtató hatású: teaként fogyasztva oldja a stresszt, segíti az elalvást.

Sebgyógyító: külsőleg borogatásként használva fertőtlenít, enyhíti a viszketést és bőrgyulladást.

Babaápolásban is alap: fürdővízhez keverve enyhíti a pelenkakiütést vagy bőrpírt.

Tudjátok, honnan, mit és mennyit gyűjthettek szabadon?

Ahogy szinte minden más, a gyógynövényekből készült termékek – így a teák ára is – jelentősen megdrágultak az utóbbi években. Száz gramm szárított kamilláért már 800–1400 forintot is fizethetünk. Pedig ha a virágzási szezonban rászánjuk az időt, hogy magunk gyűjtsük be, majd kiszárítsuk, egész télre elegendő mennyiséget biztosíthatunk magunknak – ráadásul a minőség is garantált. Mielőtt azonban nekilátunk a gyűjtésnek, érdemes tisztában lenni azzal, hogy ennek is megvannak a maga szabályai. A gyógynövénygyűjtésre mennyiségi, területi és természetvédelmi előírások vonatkoznak - erről a Pénzcentrum korábban itt írt. Röviden:

Az állami erdészet kezelésében álló, de nem védett természeti státusszal rendelkező területen (amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik) személyenként és naponta legfeljebb 2 kg gyógynövény gyűjtése minősül egyéni szükségletnek.



Saját tulajdonú területen kívül az állami erdőkben tehát szabadon gyűjtögethetünk, de korántsem mértéktelenül szedhetünk le bármit.

A magánterületeken - ami szóba jöhet: gyep, erdő, mocsár - a tulajdonos engedélye kell.

A közterületek is magánterületek, hiszen az önkormányzat tulajdona, így ott az önkormányzat megfelelő szerve adja az engedélyt.

Arról, hogy erdők magántulajdonúak, mindenki saját környezetében tájékozódhat. Nagy segítséget jelenthet ehhez a NEBIH erdészeti adatbázisa, amelyben az adott terület tulajdonviszonyairól és a védettségről is tájékozódhatunk.

Figyelem: az egyéni szükségletre gyűjtött gyógynövény viszont nem hozható kereskedelmi forgalomba!

Írott és íratlan szabályok, amiket minden erdőjáró-gyűjtögető embernek ismernie kell

Az egyik legfontosabb szabály, hogy csak a biztosan felismert, ehető- vagy gyógynövényt szabad összeszedni. Fontos, hogy soha ne húzzuk ki gyökerestől a növényt, mindig hagyjunk elegendő levelet vagy virágot az egyed túléléséhez, szaporodásához! Továbbá:

Gyökereket, hagymákat csak a nagyon gyakori fajok esetében, kis mennyiségben gyűjtsünk egy-egy területen.

Ne tépjük, nyúzzuk, húzzuk, hanem ollóval vágjuk le a gyűjteni kívánt növényi részeket (kivéve persze a könnyen leváló terméseket)!

Az erdőjárók alapszabálya kellene még legyen, hogy az élőhelyet, ahol gyűjtünk ne tapossuk össze.

Sáros, vizes területen különösen vigyázzunk erre!

Réteken, kaszálókon nem összevissza járkálva, taposva (különösen nem kaszálás előtt letaposva) gyűjtsünk.

Alapszabály még, hogy területileg ritka növényeket ne gyűjtsünk be, csak a gyakori fajokat. Végezetül: csak tiszta helyről, tiszta, egészséges növényi részeket szedjünk össze, kerüljük például az út melletti szakaszokat!

Ha valaki a megengedett szükségletnél nagyobb mennyiségben gyűjt, vagy engedély nélkül gyűjt, amikor ehhez engedélyre lett volna szükség, bírságot kaphat annak megfelelően, mekkora "kárt" okozott. Ha pedig ész nélkül gyűjtene valaki, például teljesen letarolva egy gyógynövény élőhelyét, vagy védett növényt károsítana, akkor eljárás is indulhat ellene természetkárosításért.

Csak a kamilla virágát gyűjtsük!

A kamillagyűjtéshez nincs szükség gépekre vagy különleges eszközökre, csak egy kis figyelmességre, türelemre, és persze a természet iránti tiszteletre. A legjobb időpont a gyűjtésre a kora reggeli vagy délelőtti órák, amikor még harmatos a növény, de a nap már felszárította a túlzott nedvességet, így nem indul el idő előtt a hervadás vagy penészesedés.

A kamillából kizárólag a kinyílt virágfejeket szedjük, lehetőleg úgy, hogy a szárból ne sok maradjon rajta. Ehhez létezik ún. kamillafésű, de kézzel is szedhető finoman, egyesével. A leszedett virágokat árnyékos, jól szellőző helyen, egy rétegben kiterítve érdemes szárítani, akár szúnyoghálóra vagy tiszta vászonra. Néhány nap alatt zörgősre szárad.

A kertünkben is könnyedén termeszthetjük, igénytelen növény

A kertben is igazán könnyen nevelhető, nem túl válogatós növény. Ha nincs kerted, az sem gond, cserépben vagy dézsában is simán megél a balkonon. Egyéves, 35-40 cm magasra nő, és mivel gyógynövényről van szó, még hasznos is.

Napos helyet szeret, és a laza, homokos, semleges talajban érzi jól magát. A magokat augusztus végén vagy szeptember elején érdemes elvetni. Fontos tudni, hogy fényre csírázik, szóval a frissen vetett magokat ne takard le! Amikor virágzik, akkor szedd le a virágait, ilyenkor a leghasznosabb.