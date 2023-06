Ilyen kincseket rejtenek a hazai erdők, mezők: nagyot kaszálhat, aki tudja, hol keresse

Június közepétől már javában érnek különféle gyógynövényeik, melyeket kár lenne drága pénzért megvásárolni a boltokban, amikor ingyen teremnek a réteken, mezőkön. A gyógynövénygyűjtés nem igényel különösebben nagy szakértelmet, bárki bármikor elkezdheti, amellett remek (családi) program is, amit összeköthetünk kirándulással is. Azt érdemes tudni, melyik gyógynövény hogyan néz ki, mikor érdemes szedni, és hogy a levele, virága, vagy termése hasznosítható. Ezeket a fontosabb információkat gyűjtöttük most össze a leggyakrabban használt gyógynövények kapcsán.

Ahogy szinte minden, a gyógynövények is jelentősen drágultak az utóbbi években. A teadrágulás magával hozta a gyógyteák drágulását is, 50 gramm szárított kamilláért több mint 500 forintot is kérhetnek már, a különféle gyógynövény keverékekből álló teákról már nem is beszélve. Miközben ha frissen, virágzási szezonban rászánjuk az időt, hogy magunk szedjük a kamillát, majd kiszárítsuk, egész télre el leszünk látva, és biztosak lehetünk a minőségben is.

Mikor milyen gyógynövényt érdemes szedni?

Aki gyógynövénygyűjtésre vállalkozik, annak először is azt kell átgondolni, fogyaszt, vagy használ-e valamilyen formában gyógynövényt jelenleg. Teljesen felesleges letarolni a fél mezőt, vagy megküzdeni az elemekkel az értékes gyógynövényrészekért, ha azokat nem használjuk fel. Kezdő gyógynövényvadászoknak kicsiben érdemes kezdeniük, mondjuk kamillával, csalánnal, mentával - ezeket könnyű megtalálni, szedni, szárítani és felhasználni.

Aki már jobban ismeri a gyógynövényeket, vagy többfélét fogyaszt, ismeri milyen hatással vannak rá, az már bátrabban próbálkozhat. Viszont fontos, hogy gyógynövény esetében is tartózkodjunk tőle, hogy olyan növényt fogyasszunk el, amiről nem tudjuk 100%-osan, micsoda. Továbbá ne főzzünk össze sok különféle gyógynövényt találomra, hanem bevált recepteket kövessünk! Nem egy növény lehet veszélyes, ha rosszul használjuk fel, úgyhogy csak olyan gyógynövényekkel kísérletezzünk, amit ismerünk!

A gyógynövények gyakorlatilag egész nyáron gyűjthetőek, a levelek, hajtások, virágzatok erdőkben, mezőkön, réteken lelhetők fel. Figyeljünk oda, melyik növénynek milyen részét érdemes gyűjteni. Csak olyasmit gyűjtsük, amivel van is tervünk, mire használjuk! Feleslegesen semmit se vigyünk haza. A Naturland gyűjtése alapján összeállított gyógynövénygyűjtési naptárunkból látható, mennyiféle növény terem egészen októberig (és ez még nem is csak az összes, csak az ismertebb, elterjedtebb gyógynövények):

A gyűjtésnek vannak szabályai

Mint mindenfajta gyűjtögetésnek, a gyógynövény gyűjtésnek is megvannak a szabályai. A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács honlapja szerint vadon termő gyógynövényeinkből 70-80 fajt gyűjtenek rendszeresen. Hazánkban az évente előállított kb. 30 ezer tonna drogtömeg jelentős része gyűjtésből származik.

A gyógynövénygyűjtésre mennyiségi, területi és természetvédelmi előírások vonatkoznak.

A polgári törvénykönyv szerint a gyűjtésre alkalmas terület tulajdonosát megilleti a birtoklás, a használat és a hasznok szedése, valamint a rendelkezés lehetősége. A használat és a hasznok szedésének jogából következik egyebek között az is, hogy az adott területen található gyógynövény (vadgyümölcs, gomba is) a terület tulajdonosáé. A vadon termő gyógynövény gyűjtése erdei haszonvétel. A gyűjtésre alkalmas erdei tisztások, erdőszélek is a gyűjtés helyének részét képezik.

Az állami erdészet kezelésében álló, de nem védett természeti státusszal rendelkező területen (amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik) személyenként és naponta legfeljebb 2 kg gyógynövény gyűjtése minősül egyéni szükségletnek. Az egyéni szükséglethez történő gyűjtéshez engedélyre nincs szükség, de fontos tudnivaló, hogy az egyéni szükségletre gyűjtött gyógynövény nem hozható kereskedelmi forgalomba! Magánterületen az egyéni szükséglethez történő gyűjtéshez is a terület tulajdonosától, kezelőjétől vagy használójától engedélyt kell kérni - írja a GYSZT honlapján.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az egyéni szükségletet meghaladó (akár kereskedelmi célú) gyógynövény gyűjtéséhez a nem védett természeti státusszal rendelkező területen az állami erdőgazdálkodótól előzetes írásbeli hozzájárulást kell kérni. A gyűjtési engedély általában az illetékes kerületvezető erdésztől szerezhető be. A rendelkezési jogból eredően az engedély kiváltásának költsége erdészetenként (tulajdonosonként) eltérő lehet.

Gyűjtés védett természeti területeken

A gyűjtésre alkalmas terület védettségi státuszáról tájékozódhatunk a nemzeti parki igazgatóságok Természetmegőrzési Osztályaitól, a természetvédelmi hatóságtól, a kerületvezető erdésztől, de tájékozódhatunk a Természetvédelmi Információs Rendszer közönségszolgálati moduljának internetes felületén is. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint védett természeti terület a nemzeti park, tájvédelmi körzet, (fokozottan védett) természetvédelmi terület, a természeti emlék. Védett természeti területnek minősülnek a Natura 2000 térségek is.

Védett természeti területen a gyógynövény gyűjtéséhez mindig engedélyt kell kérni, az egyéni szükségletet (2 kg/fő/nap) nem meghaladó mennyiség esetén is!

(A 2 kg-os korlát külön vonatkozik egyébként terméeskre és gombára is.) A nemzeti parki igazgatóságok hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, tehát kereskedelmi célú gyűjtésre nem adhatnak ki engedélyt. A kérelmet a területileg illetékes természetvédelmi hatósághoz (Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya) kell előterjeszteni (ügyfélkapun, postai úton vagy személyesen). Helyi jelentőségű védett természeti területen a tevékenységgel érintett település (kerület) jegyzője az illetékes természetvédelmi hatóság. Az engedélyezési eljárásért külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Ha valaki a megengedett szükségletnél nagyobb mennyiségben gyűjt, vagy engedély nélkül gyűjt, amikor ehhez engedélyre lett volna szükség, bírságot kaphat annak megfelelően, mekkora "kárt" okozott. Ha pedig ész nélkül gyűjtene valaki, például teljesen letarolva egy gyógynövény élőhelyét, vagy védett növényt károsítana, akkor eljárás is indulhat ellene természetkárosításért. Ilyenre azonban szökőévente van csak példa, a bírságot, büntetést minden gyűjtögető igyekszik elkerülni a szabályok betartásával.

Tanácsok a biztonságos gyűjtéshez

Fontos, hogy a gyűjtött gyógynövények ne szennyezett területről származzanak. Forgalmas útvonalaktól, legalább 500 métert kell tartani - írják.

Kerülni kell a gyűjtést a szemétlerakó helyek közelében, a folyamatosan legelőnek használt területeken, valamint a vasúti töltés mentén és az ipari övezetben.

A talajok nehézfémszennyezettsége is kizáró tényező, mert egyes gyógynövényfajok megkötik azokat.

Védett természeti területen kötelező betartani a természetvédelmi hatóság gyűjtésre vonatkozó előírásait, különösen az esetleges korlátozást (mennyiségi, területi stb.).

Nem védett természeti területen is figyelembe kell venni a korábbi gyűjtések élőhelyre gyakorolt hatását, a gyógynövény életformáját (egyéves, kétéves, évelő), a keresett növényi rész átlagsúlyát. Ennek hiányában ugyanis előfordul, hogy „túlgyűjtik” az adott fajokat.

A gyűjtés fenntarthatóságának egyik biztosítéka a termőhelyek évenkénti váltogatása. Kerülni kell a teljes állomány begyűjtését, az adott gyógynövényfaj szaporodásához, megújulásához az egyedek 20-30%-át érintetlenül kell hagyni.

A gyűjtést úgy kell végezni, hogy a tevékenység a terület legkisebb bolygatásával járjon, továbbá a gyűjtés az élő szervezeteknek csak használati célnak megfelelő részeire irányulhat.

A gyűjtőknek gyűjtés, azt követő feldolgozás, termék-előállítás során fokozottan ügyelni kell az alapvető higiéniai követelmények betartására: védőruházat, használt eszközök és göngyölegek fertőtlenítése.