Bezárt a népszerű vidéki termálfürdő: pár éve súlyos tűz ütött ki, most kiderült, mi lesz a sorsa

Három év telt el azóta, hogy a tűz súlyosan megrongálta Tamási büszkeségét, a gyógyfürdőt. A korábban évente 150–170 ezer látogatót fogadó létesítmény vendégforgalma a korlátozott szolgáltatási lehetőségek miatt mára 50 ezer főre csökkent. Most azonban új fejezet nyílhat a fürdő életében...

Végre megkezdődhet a Tamási Gyógyfürdő közel egymilliárd forintos felújítása, amelyhez a kormány 910 millió forinttal járul hozzá. A kivitelezési munkálatokat a Denco Kft. nyerte el, és a tervek szerint egy év áll rendelkezésükre a projekt megvalósítására. A beruházás célja az elavult fürdőterületek korszerűsítése, valamint új, kényelmes szolgáltatások bevezetése a látogatók számára - írta a Teol.hu.

Bár a teljes tamási fürdőkomplexum zárva tart, a külső strandfürdő a felújítás ideje alatt is nyitva marad, biztosítva ezzel, hogy a vendégek továbbra is élvezhessék a gyógyvizes medencéket és egyéb szolgáltatásokat. A két gyógyvizes termálmedencét, a 25 méteres úszómedencét, a gyermek pancsolót és egy új kültéri finn szaunát is használhatunk.

A Tamási Termálfürdő felújítása nem csupán esztétikai megújulást jelent, hanem a fürdő infrastruktúrájának és szolgáltatásainak korszerűsítését is. A Denco Kft. által vezetett projektben várhatóan többek között a medencék, a fürdőépület és a külső strand területei is felújításra kerülnek. Az építkezés célja, hogy a vendégek számára még komfortosabb környezetet biztosítson, miközben a gyógyturizmusra építő hagyományokat is megőrzi.

A tervek szerint a munkálatok június végére jelentős előrehaladást mutatnak, és a felújított fürdő várhatóan 2026-ra teljesen elkészül. Az új medencék, szaunák és egyéb szolgáltatások bevezetése révén a Tamási Gyógyfürdő a jövőben még inkább a családok és a wellness szerelmeseinek kedvelt úti céljává válhat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ahogy írták, a Tamási Termálfürdő felújítása az egyik legjelentősebb fejlesztés, amely a dél-dunántúli régióban zajlik, és várhatóan új munkahelyeket is teremt a környéken. A cél, hogy a Tamási Termálfürdő ne csak a helyi lakosság, hanem a turisták számára is vonzó célpont legyen, és hosszú távon hozzájáruljon a térség gazdaságának fellendüléséhez.