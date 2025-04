Bébibumm a vidéki állatkertben: nézzétek, hogyan masírozik a három újszülött kis szúrós cukiság!

A Győri Állatkert ismét örömhírt hozott: három új kis sül született, akik máris belopták magukat a gondozók és látogatók szívébe. A kis tüskés jövevények nemcsak aranyosak, de már hivatalosan is a család tagjai – ugyanis megkapták első chipjüket.

Örömhírt osztott meg a Győri Állatkert: újabb három kis süllel bővült az állatkert családja. A tavaly ősszel született első kis sül után most hárman is világra jöttek, akik mára már csaknem egy hónaposak, ennek apropóján meg is kapták az azonosító chipjüket.

A sülök különleges, tüskés bundájú rágcsálók, akiknek születése mindig nagy esemény az állatkertben – nemcsak azért, mert ritkán szaporodnak fogságban, hanem mert rendkívül gondoskodó szülők. Az új jövevények egészségesek, kíváncsiak, és egyre bátrabban fedezik fel a kifutót.

Tudjátok, milyen állatok a sülök?

A sülök a rágcsálók (Rodentia) rendjébe, azon belül a gyalogsülfélék (Hystricidae) családjába tartozó emlősök. Legismertebb képviselőjük a tarajos sül (Hystrix cristata), amely Észak-Afrikában és Dél-Európában is honos. Testhosszuk 60–93 centiméter, súlyuk akár a 30 kilogrammot is elérheti. Hátukat és farkukat hosszú, fekete-fehér tüskék borítják, amelyek elsősorban védekezésre szolgálnak. Veszély esetén ezeket felmeresztik, és hátrálva próbálják elijeszteni a támadót. Mivel a tüskék lazán rögzülnek, könnyen leválnak, és komoly, fájdalmas sebeket ejthetnek az ellenségen.

A sülök éjszakai életmódot folytatnak: nappal saját maguk ásta üregekben pihennek, este indulnak táplálék után. Főként növényeket – gumókat, gyökereket, gyümölcsöket – fogyasztanak, de olykor kisebb állatokat, például rovarokat, gyíkokat vagy békákat is elkapnak. Magányosan élnek, bár időnként párban is megfigyelhetők. Téli álmot nem alszanak. A természetben 12–15 évig élnek, de fogságban akár ennél jóval tovább is elélhetnek.