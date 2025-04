Csodájára járnak a magyar falunak: giga szalmanyúl, tojásalagút és műfüves Trabant a húsvéti parkban

Egy évtizede indult útjára az az egyedülálló kezdeményezés, amely mára Somogy egyik leglátogatottabb tavaszi látványosságává nőtte ki magát. Kéthely húsvéti parkja idén jubilál, a látogatók pedig ismét elmerülhetnek a színes dekorációk, óriás tojások és látványos installációk világában.

A 2300 fős somogyi község központjában kialakított ünnepi park immár tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit. A program megálmodója és motorja Molnár Balázs polgármester, aki építész végzettségének is köszönhetően már az első évben egyedi látványvilágot tervezett a településnek - írta a Sonline.

A húsvéti park legismertebb attrakciója a közel háromméteres szalmanyúl, amelynek vasvázát egy szabadkézi vázlat alapján készítették el, majd helyi önkéntesek közreműködésével borították be szénával. Az alkotás azóta minden évben újra felépül, a dekoráció pedig évről évre bővül. Idén is látható a 25 méter hosszú tojásalagút, valamint a műfűvel borított Trabant, a díszített tojásfa, illetve a legújabb attrakció, egy óriástojás borosüvegekből. Ez utóbbi nemcsak a látvány miatt különleges, hanem mert utal Kéthely borászati hagyományaira is.

A jubileumi év díszítései között több mint 12 ezer kézzel festett tojást állítottak ki, amelyek közül sokat Somogy települései küldtek a szervezők felhívására. A tojásokon helyi motívumok, népi minták díszelegnek, így a park egyfajta közösségi műalkotássá vált.

A látványosság minden évben több ezer látogatót vonz. Bár a pontos számot nehéz megbecsülni, a szervezők szerint több tízezer ember is megfordul a parkban húsvét környékén. A dekorációt közel 40 önkéntes segít elkészíteni minden tavasszal. A húsvéti park május 5-ig látogatható, a terület napközben és esténként is nyitva áll a látogatók előtt. A helyi árusok finomságai – például lángos és üdítő – is hozzájárulnak a családias hangulathoz.