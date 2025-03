Előbújt a hazai erdők ínycsiklandó luxusgombája: 10 ezer kilója, mégis viszik, mint a cukrot

Elindult tavaszi a gombaszezon: a vadontermő, ehető fajok közül a sokak által kedvelt cseh kucsmagomba jelent meg elsőként Baranya ligeterdőiben. Az a néhány kiló, ami eddig a pécsi vásárcsarnokba is eljutott, nagyon gyorsan gazdára talált, annak ellenére, hogy kilónkénti ára meghaladja a 10 ezer forintot.

Az utóbbi hetekben egyre több gombász osztja meg a közösségi oldalakon, hogy az ország több pontján is megjelentek az első kucsmagombák, köztük Baranyában is. Ahogy a Bama.hu írta, az a néhány kiló, ami a pécsi vásárcsarnokba is eljutott, nagyon gyorsan gazdára talált, annak ellenére, hogy kilónkénti ára meghaladja a 10 ezer forintot.

A cseh kucsmagomba a nedves talajú, ritkás erdőket kedveli, különösen a folyóparti nyarasokat és fűzfás területeket. Először ez a gombafaj jelenik meg tavasszal, majd követi a fattyú- és a hegyes kucsmagomba, legkésőbb pedig az ízletes kucsmagomba április-májusban. Fontos megjegyezni, hogy a kucsmagombákkal egy időben jelennek meg a mérgező papsapkagombák is, amelyek könnyen összetéveszthetők ehető társaikkal. Ezért minden gyűjtött gombát érdemes szakellenőrrel bevizsgáltatni.

A pécsi vásárcsarnokban ingyenes gombavizsgálat érhető el hétfőtől szombatig 5:00 és 13:00 óra között, a gombaszezonban pedig vasárnap délután is. A következő napok csapadékos időjárása várhatóan kedvez a gombák növekedésének, így a kínálat is bővülhet. Bár az árak magasak, a kucsmagomba különleges íze és gasztronómiai értéke miatt továbbra is nagy a kereslet iránta.

Milyen ételeket készíthetünk kucsmagombából?

A kucsmagomba sokoldalúan felhasználható a konyhában, jellegzetes íze és textúrája miatt igazi különlegesség. Krémes gombamártásokhoz kiváló, hiszen remekül harmonizál a hagymával, fokhagymával, medvehagymával és zöldfűszerekkel, különösen a kakukkfűvel.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 616 989 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 141 676 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Húsok mellé szaftos kiegészítőként tálalható, de önmagában is megállja a helyét: spárgával, tojásételekkel, friss tésztákkal vagy akár krémes főzelékekkel is jól párosítható. A nagyobb példányokat töltve vagy baconbe tekerve is elkészíthetjük, így még látványosabb és ízletesebb fogásokat varázsolhatunk belőle.