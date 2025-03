Döbbenet! Halálos csapda lehet egy egyszerű sörösdoboz: nem hiszed el, miért + Fotók

Hiába tűnik ártalmatlannak egy eldobott sörösdoboz vagy üdítős palack az erdőben, valójában igazi csapda lehet az ott élő állatok számára – figyelmeztet a Bükki Nemzeti Park friss bejegyzésében.

Sokan nem is gondolnak bele, hogy a természetben hanyagul eldobott üdítős dobozokban maradt néhány csepp ital mennyi élőlényt vonzhat magához. Ezek közül sokan – köztük ritka, védett fajok is – örökre a dobozok, palackok fogságába esnek. A a Bükki Nemzeti Park Faceposztjában megdöbbentő fotó is látható: egy sörösdoboz, amelybe gyönyörű álganéjtúró bogarak csapdultak, és pusztultak el.

A természet nem szemetes! A szakemberek minden túrázót arra kérnek, hogy ne hagyjanak hátra semmilyen hulladékot az erdőben – lehetőleg még a kihelyezett kukákba se dobják, hanem vigyék haza, és ott helyezzék a megfelelő gyűjtőbe. Sőt, külön köszönet jár annak, aki nemcsak a saját szemetét, hanem másokét is összeszedi egy-egy kirándulás vagy terepfutás közben. Ezzel rengeteget tehetünk az élővilág védelméért. Ne feledd: a természet minden élőlénye számít! Egy aprónak tűnő sörösdoboz is életeket követelhet.