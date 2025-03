Szó sincs dózerről: több száz millióból turbózzák fel Kőszeg ikonikus tornyát – Nézd meg, mi lesz belőle!

375 millió forintos uniós támogatással újul meg Kőszeg történelmi belvárosának ikonikus épülete, a Hősök Tornya. A felújítás részeként nemcsak az épületet rekonstruálják, hanem egy korszerű várostörténeti kiállítást és turisztikai fogadóközpontot is kialakítanak a látogatók számára.

A tervek szerint a Kőszegen a Hősök Tornya építészeti rekonstrukción esik át, amelynek során megújul a tetőszerkezet, a belső terek, valamint korszerűsítik az elektromos rendszert és a fűtést - közölte Facebook-posztjában a város. Ezzel párhuzamosan a szomszédos Tábornokházat is felújítják: modern fogadóhelyiségek, vizesblokkok és egy épületinformációs rendszer kialakítása is szerepel a projektben.

A fejlesztés célja, hogy a torony a jövőben ne csupán egy műemlék legyen, hanem élő közösségi és turisztikai tér is. A látogatók egy 21. századi igényeket kielégítő, interaktív várostörténeti tárlaton ismerhetik majd meg Kőszeg hősi múltját és történelmét. A „Kőszeg város története – kőszegi hősök” című állandó kiállítás mellett multimédiás eszközök, hangzó- és vizuális anyagok is helyet kapnak, amelyek élményszerűen mutatják be a város múltját.

A projekt részeként a torony turisztikai információs pontként is funkcionál majd, ahonnan a látogatók átfogó képet kaphatnak Kőszeg nevezetességeiről és programlehetőségeiről. Így a Hősök Tornya kiindulópontként szolgálhat a városnéző túrák számára is.

A városvezetés szerint a beruházás nemcsak a helyi közösség számára jelentős, hanem a Kőszegre látogatók élményét is gazdagítja majd. A felújítással egy időben Kőszeg célja, hogy történelmi örökségét még szélesebb körben mutathassa be, erősítve ezzel a város turisztikai vonzerejét.

Ottlik Géza is tesz említést Iskola a határon c. könyvében az épületről

A Hősök tornya helyén a XIV. században emelt Alsó-kaputorony állt, amelyet 1880-ban bontottak le. A régi torony a városvédelmi rendszer illetve a belvárosi forgalom legfontosabb objektuma volt. Itt működtek 1715-1876 között az ún. „tornyosok” (toronyzenészek), a mester és négy legénye, akik a kapu őrzése során kürtjeleket adtak, tűzeseményekhez kapcsolódóan trombitával jeleztek, naponta háromszor toronyzenét adtak. Az Árpád-kori kapu helyén építették 1932-ben, a török ostrom 400. évfordulóján, Opaterny Flóris tervei alapján a Hősök Tornyát eklektikus stílusban. Ma a Kőszegi Városi Múzeum működik benne. Legfelsőbb terméből lehet kilépni a torony külső panorámafolyosójára.

A mai Hősök tornyában és a Tábornokházban 1977 óta múzeum működik, amelyben állandó és időszaki kiállításokra is helyet kapnak. Legfelsőbb terméből lehet kilépni a torony külső panorámafolyosójára. Nagyobb ünnepeken ma is megszólal a toronyzene erről az erkélyfolyosóról. Mellette áll az ún. Lábasház.