5 éve bezárt, most eladó a legendás dunántúli gyár: 3,1 milliárdért szabadulna tőle a Mol

Eladó a valaha szebb napokat megélt nagykanizsai DKG gyár. Hajdanán közel 2000 ember dolgozott itt, a térség legnagyobb foglalkoztatójának számított. Néhány éve még vadonatúj vagongyárat ígértek a területre, több mint ezer munkahellyel. A Mol most 3,1 milliárdért szabadulna tőle.

Nem semmi hirdetésre akadhatunk az ingatlan.com weboldalon: eladó Nagykanizsán a DKG gyártelepe. A leírás szerint a Mol telephelyén 54 vegyes funkciójú épület található – irodák, műhelyek, raktárak és egyéb speciális létesítmények – elég vegyes állapotban. Több csarnokban nagy teherbírású híddaruk is beépítésre kerültek. A telephely több önálló helyrajzi számon található, de csak egyben értékesítik. a kikiálltási ára felér egy lottó ötössel: 3,1 milliárdért már a miénk is lehet, ez nettó összeg, amelyre még az áfa is rákerül.

A Dunántúli Kőolajipari Gépgyár (DKG) Nagykanizsa egyik legnagyobb foglalkoztatójának számított a rendszerváltás előtt és az azt követő évtizedekben is. A cég legsikeresebb időszakaiban görgősfúrókat, tolózárakat, olajipari szerszámokat, gömbcsapokat, acélszerkezeteket (például fúrótorony), nyomástartó edényeket gyártott. A technológiai háttérhez tartozott gumiüzem, kovácsüzem, hőkezelő üzem, hatalmas forgácsoló és hegesztő kapacitás, valamint anyagraktár. Emellett olajipari járműveket is építettek, alakítottak át, vagy javítottak.

Már öt éve leállították a gyártást

A vállalatnál – ahol egykor közel 2000 ember dolgozott – a 2010-es években indult meg a lejtmenet - írta a Zaol.hu. Egyre kevesebb megrendelés érkezett, így rendszeresek voltak a létszámleépítések. A 2010-es évek közepén Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő vezetésével tárgyalások indultak a FőŐTÁV-val (Fővárosi Távfűtő Művek) a gyár hasznosításáról, de ezek eredménytelenül zárultak. 2020 májusában már csak alig 80 ember maradt az állományban, amikor leállították a gyártást.

Két évvel a bezárás után, 2022 márciusában még úgy tűnt, új élet költözhet a területre. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter bejelentése szerint a cseh NYMWAG-cégcsoport a legmodernebb gyárát és kutatás-fejlesztési bázisát hozta volna létre Nagykanizsán, javarészt a DKG volt gyártelepén. A beruházás több mint 1000 új munkahelyet teremtett volna. Azonban a háborús helyzet, az uniós szankciós politika és az energiaválság miatt a beruházó előbb halasztotta, majd végleg letett a beruházásról, bár erről hivatalos közlemény azóta sem jelent meg.