Bakancslistás vonatozás az ország favorit kisvasútján: tavaszi menetrend és 2025-ös jegyárak

A Gemenci Állami Erdei Vasút hazánk egyetlen ártéri erdészeti kisvasútja, melynek nyomvonala a Duna és a Sió medrét követve halad a Gemenci erdőben. A hétvégétől, március 15. és április 27. között már tavaszi menetrend szerint közlekednek a járatok.

A Gemenci Állami Erdei Vasút a Duna–Dráva Nemzeti Park területéhez tartozó gemenci ártéri erdőben halad Pörböly településtől a Sió csatornáig mintegy 32 kilométeren keresztül. A kisvasút egész évben menetrend szerint közlekedik. A menetrend szerinti járatok Pörbölyről, az Ökoturisztikai Központból indulnak, és Malomtelelőig közlekednek. Gemenc-Dunapartra, Keselyűsbe és Bárányfokra nem közlekednek menetrend szerinti vonatok - írja a vasút honlapja. A járatok szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 10:00, 12:00 és 14:20-kor indulnak Pörbölyről, az utolsó vonat pedig 15:25-kor tér vissza.

Megközelítés: Pörböly az 55-ös úton Bajától 8 km-re, Bátaszéktől 11 km-re található. Az M6-os autópályáról a 163-as csomópontnál Baja irányába kell letérni. A pörbölyi MÁV állomás közvetlenül az Ökoturisztikai Központ a kisvasút végállomása mellett található.

Gemenci kisvasút 2025-ös menetdíjak

Teljes áru menetdíjak:

Pörböly-Lassi-Malomtelelő

Egy útra: 1 900 Ft

Menettérti: 2 900 Ft

Kedvezményes árú menetdíjak:

Pörböly-Lassi-Malomtelelő

Egy útra: 1 400 Ft

Menettérti: 2 000 Ft

Nosztalgia jegy:

Ára: 1 500 Ft (A gőzmozdony vontatású nosztalgia vonatokra nosztalgia jegy váltása kötelező!)

A Gemenci Erdei Vasút megállói: Pörböly, Vadmegfigyelő, Nagyrezét, Nyárilegelő, Lassi, Malomtelelő, Gemenc-Dunapart, Keselyűs, Szekszárd-Bárányfok.

Az Ökoturisztikai Központ is teljes szolgáltatással várja a látogatókat, többek között a „Gemenc kincsei” című kiállítással, amely a gemenci erdő élővilágát és a Sárköz népművészetét mutatja be. A központ hétvégén 9:00 és 15:00 között várja a kirándulókat, akik a vadmegfigyelőt is felkereshetik. Hétköznapokon a játszótér és a vadmegfigyelő látogatható. Az erdei vasút és a kiállítások előre bejelentkezett csoportok számára érhetők el.

A gemenci kisvasút históriája

Az első lóvontatású vasutat a 19. század végén építették a gemenci erdőben. Bár az erdei kisvasút élettartama nem volt hosszú, több alkalommal is bővítették a vonalakat és a gördülőállományt, az éppen aktuálisan kitermelni kívánt erdőrészletek függvényében. Az egyszerű kivitelű pálya (ahol a rendes talpfák helyett tölgyfa hasítványok feküdtek, durva murvával megszórt ágyazaton, s erre fektették a síneket) 1920-as évek elejéig működött. Bár 1916-ban még kocsiszínt is építettek, 1922-ben már felszedték a 3301 méter hosszú pályát. Az akkor elbontott vasúti pálya alapját vadászati célú cserkelőúttá alakították, a síneket pedig sorompók készítésére használták fel. A gördülőállomány (rönkszállító és ölfaszállító kocsik) a Kalocsa-Meszes kisvasútnál folytatta működését.

A kisvasút 1955-ben kelt új életre: ekkor épült meg a Gemenc-Keselyűs vonal, amit fokozatosan újabb szakaszok követtek. 1963-ban elkészült a Gemenc-Ásásduna felé vezető szárnyvonal, majd 1965-ben a Pörböly és Nyárilegelő közötti szakasz. Két évvel később, 1966-ban pedig összekapcsolták a két különálló kisvasúti pályát, így már Keselyűstől Pörbölyig vezetett a vonal. Pörbölyön nagyvasúti kapcsolat is kiépült, és számos mellékvonal is létrejött.

1982-ben tovább bővült a kisvasút, amikor elkészült a Bárányfokig tartó meghosszabbítás, így már csak pár kilométer választotta el Szekszárd belvárosától az egyik végállomást. Azonban ekkor felszámolták a mellékvonalakat (pl. a Szomfovára és Alsógemencre vezetőket), és csak a Gemenc-Dunapart állomásra vezető szárnyvonal maradt meg. A vonatok már csak a "fővonalon" közlekednek, és a pálya ma már csak Keselyűsig ér el, Bárányfokot nem érintve.

A kisvasút vontatójárműállománya kis C50-es mozdonyokból áll, amelyek mindegyike át lett építve hidraulikus erőátvitelűre, így az eredeti gépek már nem felismerhetők. A CDH08-401 pályaszámú mozdony például már egyáltalán nem hasonlít a C50-esekhez. A „Rezét” nevű gőzöst 2000-ben vásárolták Romániából, ahol addig turistalátványosságként üzemelt, majd átkerült Gemencbe.

A Gemenci Erdei Vasút fontos szerepet játszik a faanyag kitermelésében is, rendszeres tehervonatok közlekednek az erdőben. A személyszállítás mellett tehát a faanyag szállítása is kulcsfontosságú feladata a vasútnak.