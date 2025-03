Hátborzongató rejtély Kecskeméten: kettősgyilkosság áldozatai és a gyilkos fegyver a múzeumban

Egy különleges gyilkossági rejtély nyomába eredhetünk Kecskeméten: két férfi csontvázát találták meg a múzeum régészei – mindkét férfi erőszakos halált halt. Az egyik áldozat halálát bizonyosan egy hosszú vaskés okozta, ami szó szerint felnyársalta őt: a szúrás hatalmas erővel történt.

"Erőszakos halált halt az a két férfi, akit egy település épületébe dobtak, és kitekert pozícióban, egymáson fekve találták meg őket. Az egyik személy halálát bizonyosan egy hosszú vaskés okozta. A két férfi az avar korban, a 7-8. században élhetett, csontvázaikat pedig a Kecskeméti Múzeum régészei találták meg – és most először mutatják meg a nagyközönségnek a Cifrapalotában" - írta a múzeum Facebook-oldalán.

A gyilkos fegyvert, a vaskést is megtalálták a régészek a feltárás során: a gerincet átfúrva benne maradt a testben. A másik áldozat medencecsontján egy apró, 1 cm hosszú vágásnyomot észleltek, ami nem gyógyult be. Ez azt jelzi, hogy a sérülés komoly vérveszteséggel járhatott és a férfi halálát is okozhatta. Az áldozatokat egy kisebb épületbe dobták, kitekert pozícióban, egymásra fekve leltek rájuk a szakemberek.

A rejtélyes történettel rendelkező csontvázakat most láthatja először a nagyközönség a Cifrapalotában, az Egy eltűnt nép nyomában – Az avarok élete a Duna-Tisza közén című kiállításon. A maradványokat az M44-es út építéséhez kapcsolódó próbafeltáráson találták meg a kecskeméti múzeum régészei 2021-ben, most pedig „in situ” módon helyezték el őket: pontosan olyan helyzetben, ahogyan megtalálták a két csontvázat és a vaskést.

A Kecskeméti Katona József Múzeum tárlatán a Duna-Tisza közi avarság 6-9. századi története és élete elevenedik meg a legújabb kutatások és leletek tükrében. Több mint tucatnyi temetkezési helyet ismerhetnek meg a látogatók, a gazdag leletanyagot nagyszámú hiteles rekonstrukció teszi közérthetővé. A kiállításon a legfrissebb antropológiai és genetikai kutatások is helyet kapnak, bemutatva az egykor a Duna-Tisza közén élt emberek származását, életmódját, rokonsági szerveződését és betegségeit.

A tárlat a gyermekekkel is szeretné megismertetni az avar kor mindennapjait, ezért Avarka, az avar kori kislány vezeti őket végig a kiállításon különböző játékok, interaktív feladatok segítségével. - írták.

A kiállítás 2025. december 14-ig látható a kecskeméti Cifrapalotában.