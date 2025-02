Bakancslistás tippek hétvégére: 4+1 lenyűgöző vidéki csodakert, ahol már érezni a tavasz varázsát

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

A dermesztő éjszakai fagyok és esős-ködös napok után végre megérkezett a várva várt napsütés is, éledezik a természet, egyre több virág bújik elő a kertekben és parkokban. Kinyílt a kankalin, virágzik a hóvirág és a hunyor, megérkeztek a tőzikék, pompázik a téltemető is. Ennek apropóján 5 mesés hazai arborétumot mutatunk be, ahová akár már most hétvégén is érdemes lesz kilátogatni, hiszen egyre több helyen nyílik a krókusz, a kankalin és a hóvirág is!

Tudtátok, hogy hazánk egészen különböző vidékein összesen 34 lenyűgöző arborétum található? A hazai botanikus kertek növényállománya egészen változatos, így akár kis területen is számos különleges fajban gyönyörködhetünk. Az hazai arborétumokat többféle céllal alakították ki: ritka, másutt honos fajok bemutatására, veszélyeztetett növények megmentésére, valamint tudományos kutatások és oktatás céljából. Emellett a vidéki arborétumok remek túracélpontok is, hiszen különösen tavasszal, egy-egy napsütéses hétvégén nem találunk üdítőbb programot, mint a virágzó téltemetők, krókuszok és varázsmogyorók között sétálni. Most 5 káprázatos tavaszi arborétumot mutatunk be, ahová akár már most hétvégén is érdemes lesz kilátogatni! Nyitva tartás, jegyárak, aktualítások - egy helyen! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! 1. Kámoni Arborétum: éledeznek már a krókuszok és tőzikék is Minden arborétum különleges, mindegyik más, és mindegyik gyönyörű ilyenkor tavasszal! A 27 hektáros Kámoni Arborétum tavasszal különösen lenyűgöző, hiszen tél végétől közel két hektáron hóvirág- és tőzikefoltok fogadják a látogatókat. De itt található az ország legnagyobb fenyő-, valamint rhododendron- és azálea-gyűjteménye, emellett megtekinthető a magyar nemesítők fajtáiból kialakított lombos és fenyőgyűjtemény is. Lakotárné Lőrincz Edit fotós nemrégiben tett egy sétát a szombathelyi varázskertben. A Facebookon közzétett fotóin is jól látszik, a varázsmogyoró ágai már virágba borultak, miközben a hóvirágok, téltemetők, krókuszok és tőzikék sorra előbújtak a hideg talajból. A színpompás ciklámenek is csatlakoztak a tavasz hírnökeihez: A kámoni csodakert évszaktól függetlenül üde színfoltja Szombathelynek, de a klímakutatással kapcsolatban is komoly kísérletek folynak itt – mesélte még tavaly a HelloVidéknek Németh Gábor Péter kertészmérnök és arborétumvezető. Kámoni Arborétum belépőjegy árai 2025-ben a következőképpen alakulnak: Felnőtt belépőjegy: 1 000 Ft

Diák, nyugdíjas, pedagógus belépőjegy: 800 Ft

Családi belépőjegy (3-6 fő): 3 000 Ft

Felnőtt csoportos belépőjegy (15 fő felett): 800 Ft/fő

Óvodás, diák, nyugdíjas csoportos belépőjegy (15 fő felett): 600 Ft/fő

A 0-5 éves gyermekek számára a belépés ingyenes. A nyitva tartás az évszaktól függően változik: Április 16. – október 14.: 9:00 – 19:00

Október 15. – április 15.: 9:00 – 17:00

2. Az alcsútdobozi arborétum: már a hóvirág-ünnepre készülnek Az Alcsútdobozi Arborétum mindössze 40 kilométerre található a fővárostól, Székesfehérvár és Tata között, a mesés Csaplári-erdő szívében, könnyen megközelíthető a 811-es főútról. Az angolparkot egykori József nádor építette a Váli-völgy festői környezetében. Valaha a Habsburg birodalom legszebb arborétumai közé tartozott. Az itt álló nádori klasszicista kastély, mely Pollach Mihály tervei alapján épült, mára csak timpanonos főhomlokzatával idézi a múltat. A több mint 40 hektáros park ma az arborétumnak ad otthont, amely ritka növényfajok egész sorát rejti. A legszebb és legidősebb példányok között platánok, török mogyorók, tulipánfák, vasfák, vérbükkök, mocsárciprusok, jegenyefenyők és japánakácok találhatók, de értékesek a hárs-, juhar-, tölgy- és gesztenyefajok gyűjteményei is. A közeli Csaplári erdőben megcsodálhatjuk Magyarország legidősebb, 170 éves libanoni cédrusát, de érdemes egy pillantást vetni az etyeki utat szegélyező, vele egyidős platánsorra is. Az arborétum minden évszakban más-más arculatát mutatja, de a kora tavasszal nyíló hatalmas hóvirágmező egyedülálló az országban. A több mint két hektár alapterületű hóvirágmező teljes pompájában hóolvadás után, általában február közepétől március közepéig csodálható meg. Idén még pár napot várnunk kell erre: Az Alcsútdobozi Arborétum belépőjegy árai a következőképpen alakulnak: Felnőtt belépőjegy: 2 400 Ft

Kedvezményes belépőjegy (nyugdíjasok, diákok, pedagógusok, két- vagy többgyermekes családok kísérői, 18 év alatti gyermekek): 1 800 Ft

Csoportos kedvezményes belépőjegy (10 fő feletti iskolás és óvodás csoportok esetén minden kísérő felnőtt számára): 1 800 Ft A nyitvatartás az évszaktól függően változik: Április 16. – október 14.: 9:00 – 19:00

Tavasszal különösen érdemes ellátogatni a zirci arborétumba, amikor a parkon keresztülfutó Cuha-patak két oldalán védett lágyszárú fajokból alkotott virágszőnyeg nyújt varázslatos látványt. A halastó partján telepített dísznövények és évelőágyások friss zöldje pedig tovább fokozza a tavasz üdeségét. A Zirci Ciszterci Arborétum nyitvatartása 2025-ben a következőképpen alakul: 2025. február 11. és november 2. között: hétfőtől vasárnapig, 9:00–17:00 óráig.

2025. november 3. és február 10. között: hétfőtől vasárnapig, 9:00–16:00 óráig. A belépőjegy árak a következőképpen alakulnak: Felnőtt: 2000 Ft

Diák / Nyugdíjas: 1600 Ft

Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek): 6 000 Ft 4. Folly Arborétum, Badacsonyörs: pazar balatoni panorámával A Folly Arborétumot, más néven fenyőmúzeumot, egy közel öthektáros területen találjuk, amelyet 1905-ben dr. Folly Gyula alapított. A hegyoldalba telepített, nem honos növényfajok, főként örökzöldek, mára egyedülálló gyűjteménnyé váltak. Ma már a Folly család negyedik generációja gondozza a parkot, amelyben számos növényritkaság, több száz fenyőféle, valamint 200 lombos fa és cserje található. A gyűjtemény legértékesebb lakói az impozáns atlaszcédrusok. A terület legmagasabb pontjáról kilátóból csodálhatjuk meg Badacsony és a Balaton lélegzetelállító panorámáját. A parkban a kisebbeket játszótér és kalandpark várja, míg a felnőtteknek borászat, étterem és saját cukrászműhely kínál kellemes kikapcsolódást. A látogatók kényelmét számos változatos program is szolgálja, mint például borvacsorák, kerti szabadulószobák vagy hangulatos fényfestéses séták. A Folly Arborétum Badacsonyörsön egész évben látogatható, jelenleg az alábbi nyitvatartási rend szerint: Hétfőtől péntekig: 10:00 – 17:00

Szombaton: 10:00 – 19:00

Vasárnap: 10:00 – 17:00 A belépőjegy ára felnőttek számára 2025-ben: 700 Ft. 4+1. Szarvasi Arborétum: virágba borult a varázsmogyoró A tavasz első lélegzetét már február végén érezhetjük a szarvasi Pepi-kertben, ahol a hóvirágok, krókuszok és a színes hunyorok mellett a sárga virágú téli jázmin és a varázsmogyoró is életre kel. A varázsmogyoró különösen különleges, mivel furcsa, kócos virágai már kora tavasszal megjelennek, varázslatos hangulatot adva a kertnek. Az arborétum a tavaszi virágpompáján túl számos egyéb érdekességgel is várja a látogatókat. Az ország legnagyobb arborétuma, 82 hektáros területén közel 1600 fa- és cserjefaj, valamint változat található. A gyűjteményben megtalálhatók a világ különböző tájairól származó növények: Alaszkától Mexikóig, a Himalájától Afrikáig. Különlegesség a kert legismertebb lakója, a hegyi mamutfenyő, melyet 1873-ban ültettek, és mely az egyik legidősebb példány Európában. Szarvasi Arborétum egész évben, minden nap látogatható 8:00 és sötétedés között. A jegypénztár nyitvatartása: Március 1. és november 30. között: 8:00 – 18:00

December 1. és február 28. között: 8:00 – 16:00

Címlapkép: Getty Images

