Drámai végjáték a Dunán: nézni is rossz, mekkora hal akadt a falánk kormorán torkán + Videó

„Ennek a mohó kormoránnak torkán akadt a falat. A süllő közel volt a mérethez” – így számolt be Egri Péter a Nagy-Duna horgászai Facebook-csoportban arról a bizarr látványról, amit február 24-én le is videózott. A Pecaverzum megkeresésére aztán részletesen elmesélte, hogyan is akadt rá erre a különös természeti tragédiára.

Egri Péter a Mohács déli részén található saját úszó stégjét szerette volna beállítani a Duna vízszintjének változása miatt, amikor váratlanul egy rendkívüli jelenetre lett figyelmes. A folyó apadása miatt épp a pontonját igazította, miközben egy szerencsétlenül járt kormorán és egy süllő drámai összecsapásának nyomaira bukkant. A kárókatonák híresek arról, hogy óriási mennyiségű halat képesek lenyelni, de úgy tűnik, most egy túlméretezett prédával próbálkozott a madár – sikertelenül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A közel negyvencentis süllő egyszerűen beszorult a kormorán szájába, végzetes helyzetbe hozva mindkét felet - írta a Pecaverzum. A madár már nem tudta elengedni a zsákmányát, a hal pedig szintén nem tudott szabadulni. A természet kegyetlen játéka végzett velük: A horgász szerint a drámai jelenet nem történhetett régen. A kárókatona, más néven kormorán, gyakori és sokak szerint problémás madár a horgászok körében, hiszen jelentős károkat okozhat a halállományban.

Címlapkép: Getty Images

