Magyarország étele 2025: a Kis-kun pusztai báránypecsenye tarolt a középdöntőben – megkóstolnád?

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Múlt szombaton Szolnok adott otthon a Magyarország étele 2025 elnevezésű élőmunkás, melegkonyhai szakácsverseny selejtezőinek. A megmérettetés célja, hogy ételcsodákon keresztül hirdessék a magyar gasztronómia változatosságát és sokszínűségét, egyúttal megerősítsék nemzeti összetartozásunkat is. A versennyel a szervezők szeretnék elérni azt is, hogy 60 évnyi kihagyás után is szülessenek újra magyar ételek - írták a sajtóközleményben.

A versenyt az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (Séfklub), a Szolnoki Szakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem rendezi, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága közreműködésével. „A gasztronómia kulturális örökségünk, amelyet kötelességünk megőrizni, majd átadni azt a jövő magyar konyhaművelői számára” – hangsúlyozta Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A szervezők közlése szerint a népszerűsítő munka révén ezek az ételek nem csak a különleges éttermek étlapjain jelennek majd meg. Asztalos István az eseményen elmondta azt is: a kiváló minőségű hazai termékek felhasználása színesíti gasztronómiánkat, annak élményét gazdagítja, és hozzájárul a helyi gazdaság támogatásához, valamint az egészséges táplálkozási szokások kialakításához és népszerűsítéséhez. „A jövő generációinak is szükségük van arra, hogy saját kultúránkat megismerjék, megértsék annak felépítését, majd abból építkezve, a multikulturális gasztronómia világában is megtartsák a Kárpát-medence hagyományait és nemzeti kultúránkat” – tette hozzá az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke. Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Önkormányzat elnöke üdvözölte, hogy már második alkalommal rendezik meg a versenyt a városban. Arról is beszélt, hogy Szolnokon mindig is nagy hagyományai voltak a gasztronómiai képzésnek. A vendéglátás, a turizmus, az idegenforgalom a vármegye egyik legfőbb kitörési lehetősége. Hozzátette, örömmel fogadta, hogy a Kunság témát választották a szervezők, és olyan merész alapanyaghoz mertek nyúlni, mint a juh és – bárányhús. Kalmár Andrea, a Szolnoki Szakképzési Centrum Főigazgatója elmondta, büszkeség számukra, hogy a rendezvény szervezőivé váltak. „Örömmel fogadunk minden olyan kezdeményezést, amely a kollégák és a diákok fejlődését, szakmai tudásának bővítését szolgálja.” Tizenhat csapat jutott tovább Ebben a fordulóban – a versenykiírásnak megfelelően – a csapatok otthon készítették el a versenyételeiket, amelyeket a helyszínen, a befejező műveleteket elvégezve kellett tálalniuk. Az elődöntőből tizenhat csapat jutott tovább. A döntőt április 26-27-én rendezik a Debreceni Egyetem Szolnok Campusán. JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 63 594 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,84%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 64 986 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A nap legjobbja, így a középdöntő első helyezett étele a „Kis-kun pusztai báránypecsenye” lett, mely konfitált préselt bárány csülök, langyos vargánya zselé spirállal, savanyított zöldségekkel, zöldséges bárány hússal töltött tésztával, kapros juhtúrós tejföllel, rozmaringos pecsenyelével, cékla párlatos cékla kaviárral, Erős Pistás búzakalász ropogóssal készült. A továbbjutó tizenhat étel fantázianeve a következő: Kis-Kun pusztai báránypecsenye

Kunsági harmónia

Nyakatekert bárány

#kun_ság

Kunsági ízek és tradíció

Kunsági örökség

Nagykunsági délibáb

Kun földeken barangolva

Jászsági spicces bárány

Improvizációk

Birkatündér - Egy mesés étel, ami mindenkit elbűvöl

Kunsági szívesség - Egy tányér a kunsági vendégszeretet jegyében

Szabolcsi útravaló

A kunság kincsei

Jász-Kun Harmónia

Bárányok hallgatnak

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK