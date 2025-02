Itt a bejelentés: megmenekül Gobbi Hilda ikonikus villája, 80 millióból születhet újjá

Végre teljesülhet a nemzet színészeinek kívánsága, alkotóházként újul meg Gobbi Hilda imádott villája: itt vannak a részletek!

Január utolsó napjaiban színszorító videót posztolt Pokornyi Lia színésznő, hogyan is néz ki napjainkban Gobbi Hilda legendás videgrádi nyaralója - erről a HelloVidék itt írt. Ahogy írta, nem látott be a házig a gaztól, a kerti dzsungeltől, a letört ágaktól, és az ikonikus patkós kerítés melletti rozsda láttán majdnem elsírta magát. Ahogy a színésznő megjegyezte: "Gobbi Hilda – aki épp 90 éve, 1935-ben lett a Nemzeti Színház tagja – hagyatékának része ez is, ahogy sok minden más is. A közös értékeink közé tartozik. Kellene hogy tartozzon. Nem hittem a szememnek, lesújtó volt a látvány."

A ház kulturális értéke felbecsülhetetlen, a kő és fa építőelemeinek nyolcvan százaléka a Magyar Nemzeti Színház Blaha Lujza téri, felrobbantott épületéből származik. A házba épített régi kiskapu, melynek kilincsét oly sok nagy művészünk nyomta le naponta, s Jászai Mari, Bajor Gizi, Somlay Artúr öltözőinek ajtajai is kisugározzák a színész sorsát” - írta bejegyzésében a színésznő. Pokorny Lia, aki elindította a Gobbi-villa ügyét, azóta szinte példátlan összefogást tapasztalt.

Itt a nagy bejelentés: 80 millió forintból felújítják Gobbi Hilda egykori visegrádi villáját

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szerdán az MTI-vel közölte, hogy a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány vállalja az ingatlan gondos helyreállítását és a méltó, Gobbi Hilda végakaratának megfelelő funkció kialakítását. A felújítás után a kultúra és a művészet otthonává válik a festői környezetben fekvő Patkó-villa, amely egykor a Kossuth-díjas színművész tulajdona és "alkotói menedéke" volt.

Gobbi Hilda végakarata az volt, hogy az ingatlan alkotóház és közösségi tér legyen a művészek számára. Ennek megvalósítása érdekében a Népfőiskola együttműködik a Nemzeti Színházzal - írták. A színésznő egykori villája a jövőben alkotóházként, inspiráló közegként szolgálja majd a tehetséges alkotókat - áll a KIM közleményében.

Címlapfotó: Fortepan/ Budapest II. Gobbi Hilda színművésznő az otthonában. Év: 1979