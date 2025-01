Sokkoló videó: az enyészeté lett Gobbi Hilda kultikus nyaralója, imádta ezt a vidéki házat a színészlegenda

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

Színszorító videót posztolt Pokornyi Lia, hogyan is néz ki napjainkban Gobbi Hilda legendás videgrádi nyaralója. A villa kuriózuma, hogy Gobbi Hilda a régi Nemzeti Színház gerendáit, oszlopait mentette át visegrádi nyaralójába, ahogy Major Tamás irodájának, vagy Jászai Mari, Bajor Gizi, Somlay Artúr öltözőjének ajtaját is ide építették be.

Pokornyi Lia nemrégiben tette közzé Facebookon azt a videóját, amiben bemutatja, hogyan is néz ki a legendás magyar színésznő, Gobbi Hilda egykori visegrádi nyaralója. Ahogy írta, nem látott be a házig a gaztól, a kerti dzsungeltől, a letört ágaktól, és az ikonikus patkós kerítés melletti rozsda láttán majdnem elsírtam magam. Ma épp arrafelé mentem, gondoltam, ránézek a kultikus, színháztörténeti helyre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ahogy a színésznő megjegyezte: "Gobbi Hilda – aki épp 90 éve, 1935-ben lett a Nemzeti Színház tagja – hagyatékának része ez is, ahogy sok minden más is. A közös értékeink közé tartozik. Kellene hogy tartozzon. Nem hittem a szememnek, lesújtó volt a látvány." A különleges villát a szakmára hagyta, a Nemzetire A ház kulturális értéke felbecsülhetetlen: „A kő és fa építőelemeinek nyolcvan százaléka a Magyar Nemzeti Színház Blaha Lujza téri, felrobbantott épületéből származik. A házba épített régi kiskapu, melynek kilincsét oly sok nagy művészünk nyomta le naponta, s Jászai Mari, Bajor Gizi, Somlay Artúr öltözőinek ajtajai is kisugározzák a színész sorsát” – írta emlékirataiban is Gobbi Hilda. Pokornyi Lia saját kollégáitól hallottam még évtizedekkel ezelőtt, mennyire szerették ezt a helyet, s hogy Hilda azt akarta, halála után is a színészeké, rendezőké, tervezőké, alkotóké legyen - pihenőhelyként, alkotóházként. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) De mi történt vele? Ki tud róla valamit? Hogyan lehetne megmenteni? Ez a közös színháztörténetünk, nem hagyhatjuk így. Szeretnék tenni a megmentéséért. Hol kezdjem, hova forduljak, kit kérdezzek, ki tud segíteni, ki csatlakozik? - kérdezi a a videójában színésznő.

Címlapotó: Fortepan/ Budapest II. Gobbi Hilda színművésznő az otthonában. Év: 1979

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK