5,25 milliárdos álombirtok eladó a Balaton-parton: ha megvennéd, mit építenél rá?

Az ötöslottó várható főnyereménye ezen a hétvégén 1 milliárd 373 millió forint. Ennyi most mégsem lenne elegendő ahhoz, hogy hozzájussunk ehhez a különleges balatoni telekhez, amelyre Balatonkenesén bukkanhatunk. És akkor még csak egy telekről beszélünk!

A Balaton keleti medencéjében, Budapesttől alig másfél órányira található az a 21 500 négyzetméteres telek, amely 152 méternyi saját partszakasszal büszkélkedhet. Az elhelyezkedés és a méret önmagában is ritkaság, de a panoráma teszi igazán különlegessé: a birtokról egészen a Tihanyi-félszigetig nyílik zavartalan kilátás. A táj minden évszakban más arcát mutatja, a víz kristályos minősége pedig még vonzóbbá teszi a helyszínt - írta a Veol.hu.

Az ingatlan adottságai nem csupán magáncélú pihenést tesznek lehetővé, hanem komoly fejlesztési potenciált is rejtenek. Az önkormányzati főépítész jóváhagyásával új épületek emelhetők a területen, sőt, a szabályozásnak köszönhetően akár saját kikötő is kialakítható. Ez a lehetőség tovább növeli az ingatlan exkluzivitását, és olyan befektetőknek is vonzó lehet, akik prémium kategóriás turisztikai vagy lakóingatlan-projektben gondolkodnak.

A terület három helyrajzi számon található, mindhárom belterületi és teljes mértékben tehermentes. Ezek később össze is vonhatók, ami rugalmasan alakítható fejlesztési lehetőségeket kínál. Az ilyen adottságú vízparti ingatlan rendkívül ritka a Balatonnál, így nem meglepő, hogy a tulajdonosok prémium árat kérnek érte.

Az 5 milliárd 250 millió forintos árcédula elsőre szinte hihetetlennek tűnhet, de aki tisztában van a balatoni ingatlanpiac jelenlegi trendjeivel, annak talán kevésbé meglepő. Az elmúlt években a tó környékén meredeken emelkedtek az árak, különösen a vízparti, panorámás területek esetében.

