A magyar pusztán lelt menedékre a sokat szenvedett cirkuszi elefánt: fotókon a boldog Szamba

Franciaország utolsó cirkuszi porondon szerepeltetett elefántja, Szamba végleges otthonra lelt a Richter Safari Parkban. Több hónapos előkészületet követően a napokban érkezett meg Nagykőrösre a 38 éves afrikai elefánt, így az autós szafari park már a második hely hazánkban, ahol mindkét elefánt faj látható. Hétvégén az Állatok Világnapja alkalmából Richter József tulajdonos jótékonysági futóversenyt szervez a még vadon élő afrikai elefántok támogatásáért.

Október 4-én, az Állatok Világnapján minden az afrikai elefántok körül forog a nagykőrösi Richter Safari Parkban. Az egyetlen hazai autós szafari parkba ugyanis a napokban érkezett meg Szamba, az utolsó cirkuszi elefánt, aki Franciaországban lépett porondra. A 38 éves afrikai elefánt hosszas adminisztrációt követően csatlakozhatott az állatpark másik 3 indiai elefántjához, akik közül Brigitte és Nelly is francia cirkuszokból érkeztek Richter József szafari parkjába.

Az utazás közel sem egyszerű a világ legnagyobb szárazföldi állata esetében, egy kifejlett afrikai elefánt ugyanis közel 6 méter hosszú, és 3 tonnás tömegével különleges szállítást és folyamatos orvosi felügyeletet igényel. Szamba érkezésével a Richter Safari Park Magyarországon a második intézmény - a Nyíregyházi Állatpark után - ahol ázsiai és afrikai elefánt faj is látható.

Szamba már új helyén, épp vacsorázik (Fotó: Fehér Norbert)

„A Richter Safari Park nyitásának egyik legfőbb célja az volt, hogy a cirkuszi munkából kivont állatokat egy természetközeli környezetben helyezzük el. Európában a nagykőrösi autós szafari park az egyetlen hely, ahol cirkuszi állatok mentését és elhelyezését végezzük, illetve személyes misszió is számomra megfelelő otthont biztosítani az elefántoknak. Büszkén mondhatom, hogy az utóbbi években a parkunk jó híre bejárta Európát, a francia Cirque Europe pedig májusban felvette velünk a kapcsolatot és kérte az állat befogadását.

"A szükséges folyamatok indítását követően közel 4 hónap elteltével stílusosan épp az Állatok Világnapja előtt érkezett meg hozzánk Szamba, aki állatorvosi vizsgálaton és egy általános állapotfelmérésen esett át, majd egy rövid karanténidőt követően a Richter Safari Park 3 indiai elefántja mellett kezdi meg a beilleszkedést.” - árulta el Richter József, alapító-tulajdonos.

A boldog Szamba Fotó: Fehér Norbert

A 32 hektáron elterülő Richter Safari Park közel 400 állatnak ad otthont. Az itt élő állatok többsége cirkuszi munkából kivont, úgynevezett „nyugdíjas”, akik a cirkusz porondját maguk mögött hagyva a safariban töltik megérdemelt pihenésüket.

A Richter Safari Park az Állatok Világnapja alkalmából jótékonysági futóversenyre invitálja a látógatókat. A 3 km hosszú szafari útvonalon, amelyet a látogatók eddig csak autóval vagy a park kisvonataival járhattak körbe október 4-én futópályává alakul. A futóverseny nevezéseiből befolyó összeget a park tulajdonosa, Richter József megduplázza és az afrikai elefántok megmentéséért létrejött Herd Elephant Orphanage alapítványt támogatja.

