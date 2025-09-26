A vendégek száma (közel 2,8 millió) 5,2, a vendégéjszakáké (7,3 millió) 3,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
Újra nyitva az ország kedvenc turistaháza: kukkants be te is, milyen lett felújítás után!
Újra nyitva a hazai turisták egyik legkedvesebb menedéke, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház! A modernizált és barátságosabb épület most új funkciókkal, kényelmi megoldásokkal és közösségi programokkal várja a látogatókat – egész évben.
A Börzsöny ikonikus épülete, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház idén teljes körű rekonstrukción esett át, amely nemcsak külsőségekben, hanem szolgáltatásaiban is új korszakot nyitott. A felújítást követően szeptember 12-én baráti hangulatú találkozón mutatták be a házat a Duna–Ipoly Nemzeti Park partnereinek és a helyi közösségeknek.
A felújítás során nagy hangsúlyt kaptak a korszerű, energiatakarékos megoldások: e-bike töltőpont, szárítók a fűtőtestek fölött, zárható szekrények és egy becsületkasszás büfé teszi kényelmesebbé a túrázók életét. A ház télen is melegebb, barátságosabb lesz, az étlapon pedig szezonális fogások várják az érkezőket.
Fontos szempont maradt a természet védelme is: a turistáknak továbbra is magukkal kell vinniük a keletkezett hulladékot, hiszen a hegyen nincs szemétszállítás. Az üzemeltetők és a nemzeti park munkatársai kis léptékű élőhelykezelésekkel, cserjeirtással és vízmegtartó beavatkozásokkal is óvják a környezetet.
Ahogy a sajtóközleményben még írják, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház a jövőben nemcsak szálláshely, hanem közösségi tér is lesz: szervezett túrák, előadások, környezeti nevelési programok és családbarát események színesítik majd a kínálatot. Könnyű megközelíthetősége miatt hétvégi kiruccanásokhoz, iskolai kirándulásokhoz és gyerekprogramokhoz is ideális célpont.
Szomorú hírt közölt a Zirci Ciszterci Arborétum: 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig bezár, mert átfogó faállományvédelmi munkálatok kezdődnek.
Az Őrségben régóta vallják: a tökmagolaj mindenre jó. Ez a különleges, sötétzöld olaj ma már igazi gasztronómiai kincs, ám eredetileg melléktermék volt.
A Gerendás vendéglő azon kevés, hagyományos helyek egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy...
A Bárka Fesztiválon idén is előkerült a sokat emlegetett történet: állítólag füstölt csülökkel főzik a híres tolnai halászlét. De vajon igaz ez, vagy csak egy...
Rangos nemzetközi díjat zsebelt be a zalacsányi rÖrvényesvölgy Fesztivál (Vertigo Valley) Palm Springsben, az USA-ban.
Nem mindennapi látványban volt része egy ajkai asszonynak, konyhájában ugyanis egy apró, de annál ijesztőbb „vendégre”, skorpióra bukkant. A hölgy gyorsan lefotózta az állatot.
A Balaton keleti medencéjében újabb 110 km kitáblázott kerékpáros útvonallal gazdagodott a BalatonBike365 projekt hálózata.
Pár éve úgy döntöttek, barátaikkal közösen összepakolnak, hátat fordítanak a budapesti agglomerációnak. Nem keveset vállaltak magukra: vettek 44 hektárnyt, vele egy marhagulyát.
Minden eddigi rekord megdőlt a KEMHESZ nagyhalfogó versenyén, ahol 31 csapat hétfőtől szombatig megszakítás nélkül horgászva a tavalyi súly közel háromszorosát, összesen 1800 kilogramm feletti...
A „Új lehetőségek kapujában” című panelbeszélgetés Debrecen gazdasági fejlődésének ingatlanpiacra gyakorolt hatásait vizsgálta.
Hazánk tíz nemzeti parkja közül a Balaton-felvidékit tartják a legszebbnek a magyarok –– derül ki a Csodásmagyarország.hu online felméréséből.
Szinte teljesen eltűnt a víz a tatabányai Síkvölgyi Horgásztavakból. Az önkormányzat 6,5 millió forinttal segíti a horgászegyesületet, hogy megkezdődhessen a vízpótlás.
Újabb legendás vendéglátóhely zárja be kapuit: Pici bácsi lángosozója a csongrádi Körös-torokban eddig baráti árakkal és óriási, bőségesen feltételt lángosokkal várta a vendégeket.
Idén nyáron egy apró, de annál jelentősebb esemény történt a Miskolci Állatkertben. A Liszt-majmocskák népes családja 9 tagúra bővült.
Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén Szabi a Pék, a kézműves kenyér mellett egyre több időt szentel saját kertjének is. Most megmutatta saját kertjét, és azt is...
Rekordközeli mélypontra süllyedt a Maros vízállása, több helyen gyalogosan is át lehet kelni a folyón + Videó!
Az elmúlt napok párás, ködös időjárása nem kedvezett. Bár a termés egy része kárba veszett a Kőszegi-hegyen, az idei bor még így is ígéretesebbnek tűnik...
Milyen ősszel ültethető zöldségek magjait érdemes már szeptemberben, októberben elvetnünk a konyhakertünkben? Mutatjuk, mit szüretelünk ősszel, mit ültetünk ősszel.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is