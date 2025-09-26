Újra nyitva az ország kedvenc turistaháza: kukkants be te is, milyen lett felújítás után!

Újra nyitva a hazai turisták egyik legkedvesebb menedéke, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház! A modernizált és barátságosabb épület most új funkciókkal, kényelmi megoldásokkal és közösségi programokkal várja a látogatókat – egész évben.

A Börzsöny ikonikus épülete, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház idén teljes körű rekonstrukción esett át, amely nemcsak külsőségekben, hanem szolgáltatásaiban is új korszakot nyitott. A felújítást követően szeptember 12-én baráti hangulatú találkozón mutatták be a házat a Duna–Ipoly Nemzeti Park partnereinek és a helyi közösségeknek.

A felújítás során nagy hangsúlyt kaptak a korszerű, energiatakarékos megoldások: e-bike töltőpont, szárítók a fűtőtestek fölött, zárható szekrények és egy becsületkasszás büfé teszi kényelmesebbé a túrázók életét. A ház télen is melegebb, barátságosabb lesz, az étlapon pedig szezonális fogások várják az érkezőket.

Fontos szempont maradt a természet védelme is: a turistáknak továbbra is magukkal kell vinniük a keletkezett hulladékot, hiszen a hegyen nincs szemétszállítás. Az üzemeltetők és a nemzeti park munkatársai kis léptékű élőhelykezelésekkel, cserjeirtással és vízmegtartó beavatkozásokkal is óvják a környezetet.

Ahogy a sajtóközleményben még írják, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház a jövőben nemcsak szálláshely, hanem közösségi tér is lesz: szervezett túrák, előadások, környezeti nevelési programok és családbarát események színesítik majd a kínálatot. Könnyű megközelíthetősége miatt hétvégi kiruccanásokhoz, iskolai kirándulásokhoz és gyerekprogramokhoz is ideális célpont.