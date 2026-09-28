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Gazdaság

Magasabb vagyonadó jöhet a leggazdagabbaknak: ez a négy magyar fizethet tízmilliárdokat

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 09:32

Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint az 500 milliárd forintot meghaladó vagyonok esetében az eredetileg tervezett egy százaléknál is magasabb lehet a befizetendő vagyonadó. A többsávosra tervezett új adóteher a számítások szerint mindössze négy magyar milliárdost érintene, ám évente közel 40 milliárd forintos pluszbevételt hozhat az államkasszának - derült ki az RTL Híradóból.

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A kormányfő szombaton Szolnokon beszélt arról, hogy a kabinet fontolóra vette az adókulcs emelését a legfelső vagyoni kategóriában. A Tisza Párt gazdaságpolitikai programjának már a választások előtt is sarokpontja volt a szupergazdagok megadóztatása, amelynek értelmében az egymilliárd forint feletti vagyonokra egyszázalékos terhet vetnének ki. Magyar Péter legújabb nyilatkozata alapján azonban ez a rendszer többsávos lesz.

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Az RTL híradó számításai és a Forbes összesítése alapján az 500 milliárd forintos küszöböt csupán négy hazai üzletember – Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor, Veres Tibor és Felcsuti Zsolt – lépi át. Becsült összvagyonuk eléri a 3782 milliárd forintot. Egy százalék feletti adókulcs alkalmazása esetén az állam évente mintegy 38 milliárd forintos költségvetési többletbevételhez jutna kizárólag ebből a szűk körből.

A vagyonadó pontos szabályain a Pénzügyminisztérium már hónapok óta dolgozik. Kármán András pénzügyminiszter még a parlamenti meghallgatásán megerősítette az új elvonás bevezetését, kiemelve, hogy a lépésnek a szimbolikus jelentőségén túl komoly gyakorlati haszna is van. A szaktárca tájékoztatása szerint a végleges részleteket a kormány döntését követően hozzák majd nyilvánosságra.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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