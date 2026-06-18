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Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Gazdaság

Megdöbbentő reggelre ébredtünk: hirtelen megugrott az euró és a dollár ára Magyarországon

MTI
2026. június 18. 07:33

Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 350,57 forinton jegyezték 7 órakor, magasabban a szerda esti 349,79 forintnál. A dollár jegyzése 304,23 forintra ugrott 301,73 forintról, a svájci frank pedig 380,46 forintról 380,86 forintra drágult.

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Az euró árfolyama 1,1522 dollárra gyengült a szerda esti 1,1592 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
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