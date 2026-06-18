Akár háromszoros különbség is lehet a vagyonadó bevételében, a kulcs a céges vagyon és az értékelési módszer.
Megdöbbentő reggelre ébredtünk: hirtelen megugrott az euró és a dollár ára Magyarországon
Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 350,57 forinton jegyezték 7 órakor, magasabban a szerda esti 349,79 forintnál. A dollár jegyzése 304,23 forintra ugrott 301,73 forintról, a svájci frank pedig 380,46 forintról 380,86 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1522 dollárra gyengült a szerda esti 1,1592 dollárról.
Döbbenetes, eddig titkolt lyuk tátonghat a magyar költségvetésben: százmilliárdokat fizethet vissza az állam a hazai óriáscégeknek
Több százmilliárd forintos, kamatokkal növelt visszafizetési kötelezettség terhelheti az államháztartást
Az államadósság szerkezete, a rejtett nagyvállalati kockázatok és az elmaradt fejlesztések miatt a következő időszak gazdaságpolitikájában szigorú prioritásokat kell meghatározni
Megdöbbentő anyagok lapulhatnak a hazai fürdőszobákban: országos razziát indított a fogyasztóvédelem
Tömeges ellenőrzés indul a kozmetikumoknál: több, korábban gyakori összetevőt is tiltólistára tett az EU.
Új toborzási hullám indul Debrecenben: a CATL év végére jelentősen növelné dolgozói létszámát.
Karbantartási munkák miatt csökkentik a 3. blokk teljesítményét, a beavatkozás a kondenzátor tisztításához szükséges.
Vegyes technikai képet mutat a BUX és a vezető részvények többsége, fontos szinteket figyelnek az elemzők.
Tovább emelkedtek a bérek: a bruttó átlagkereset már meghaladta a 772 ezer forintot, a reálbérek is nőttek.
Kis mértékben gyengült a forint az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben a reggeli kereskedésben.
Miközben több korábban mintának tartott északi és nyugati országban gyengült a fiatalok egymásba vetett bizalma, keleten növekszik.
Döbbenetes fejlesztési hullám készülődik Magyarországon: ellephetik a szélerőművek az országot, ez az igazi rezsicsökkentés
A MEKH felmérést tervez indítani a szélerőmű-kapacitások bővítésével kapcsolatban
A Revolut értesítése szerint az ügyfelek számláira mostantól a magyar pénzügyi jog és szabályozás vonatkozik, a korábbi litván szabályozás érvényét veszítette.
A kormány sávossá alakítja és 2027-ig meghosszabbítja a kőolajtermék-előállítókat – a gyakorlatban a MOL-t – terhelő különadót.
A pancsovai finomító is tovább működhet a megállapodás értelmében, a dokumentumot már korábban jóváhagyta a szerb kormány.
350-es szinten billeg az euró árfolyama, akár 300 alá is benézhet a dollár: merre indul a forint kedden?
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel
Döbbenetes figyelmeztetést kapott az új magyar kormány: ha ezt elrontják, nagyon ráfázhat az egész ország
Erre hívja fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb elemzése.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1878,1 pontos, 1,38 százalékos emelkedéssel, 137 602,78 ponton zárt hétfőn.
Több mint négy és fél éve nem látott szintre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon.
Elolvadhat a forint eddigi erősödése: komoly kockázatra figyelmeztetnek a szakértők, ősszel jöhet a fekete leves
Három egymást követő héten mind a három meghatározó nemzetközi hitelminősítő befektetésre ajánlott kategóriában tartotta Magyarországot.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.