A csúcsdöntés után gyengén nyitott a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben

Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 7 órakor 356,78 forinton jegyezték, magasabban a csütörtök esti 356,02 forintnál. A dollár 302,66 forintról 303,96 forintra erősödött, a svájci frank pedig 389,10 forintról 389,78 forintra drágult.

