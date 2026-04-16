Nem várt fordulat: a nap végére csúnyán elhaszalt a hazai valuta a legfőbb riválisokkal szemben

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 363,08 forintról 364,97 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 362,82 forint és 365,62 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 393,69 forintról 395,40 forintra ment fel, míg a dolláré 307,48 forintról 309,76 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1809 dollárról 1,1782 dollárra változott.