Közelkép néhány magyar forintról.
Gazdaság

Javított estére a forint: mutatjuk az árfolyamokat, így áll most a pénzünk a piacon

MTI
2026. április 9. 18:30

A forint mindhárom vezető devizapárral szemben javított, de erősebb lett estére az euró is.

Csütörtök kora estére a forint a reggeli szintekhez képest erősödött a bankközi devizapiacon. A hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal, így az euróval, a svájci frankkal és a dollárral szemben is javított.

Az euró jegyzése a reggel hat órakor mért 376,96 forintról este hat órára 376,29 forintra mérséklődött. A közös európai valuta a nap folyamán a 375,75 és 378,73 forint közötti sávban ingadozott. A magyar fizetőeszköz a többi meghatározó devizával szemben is javított a pozícióján: a svájci frank jegyzése a reggeli 408,45 forintról 407,58 forintra esett vissza estére. Eközben az amerikai dollár árfolyama 323,20 forintról 321,40 forintra csökkent.

Ezzel párhuzamosan a nemzetközi devizapiacon az euró is erősödött az amerikai dollárral szemben. A közös valuta jegyzése a reggeli 1,1670 dollárról 1,1708 dollárra emelkedett.
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
