2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
15 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Balaton, Magyarország
Gazdaság

Elképesztő kép készült a Balatonról: így néz ki a tó tisztasága az űrből

Pénzcentrum
2026. március 22. 13:32

Látványos adatvizualizáció készült a Balaton vízminőségéről a Copernicus műholdas adatai alapján. A kép nemcsak a tó tisztaságát mutatja meg, hanem azt is, hogyan lehet nagy léptékben monitorozni a belvizeket, írja a National Geographic.

A Balaton vízminőségét bemutató adatvizualizáció lett a nap képe március 19-én az Európai Unió Copernicus Földmegfigyelési Szolgálatánál. A kép a Lake Water Quality Products (LWQP) rendszer adatai alapján készült, amely lehetővé teszi a belvizek következetes, nagyléptékű megfigyelését, csökkentve a helyszíni mérésektől való függőséget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tavak és víztározók vízminőségének monitorozása kulcsfontosságú, hiszen támogatja a vízgazdálkodást és a környezeti döntéshozatalt. Az LWQP a vízminőség legfontosabb mutatóit vizsgálja, többek között a zavarosságot, a tápanyag-állapotot és a felszíni visszaverődést.

Ezek az adatok együtt segítik a víz tisztaságának, biológiai termelékenységének és optikai tulajdonságainak értékelését. A rendszer tíznaponta, közel valós időben biztosít megfigyeléseket, 100 méteres térbeli felbontásban, számos közepes és nagy méretű tó esetében.

A Balatonról készült vizualizáció a 2026. február 21. és március 1. közötti időszak zavarossági adatait mutatja be. A tisztább vízfelületek kék és zöld árnyalatokkal jelennek meg, míg a zavarosabb területek sárga és piros színezést kaptak, így jól kirajzolódnak a tó állapotának különbségei.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #víz #európai unió #gazdaság #vízminőség #környezet #tudomány #tó #természet #űr

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:08
13:32
13:02
12:34
12:00
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 22. vasárnap
Beáta, Izolda
12. hét
Március 22.
A víz világnapja
Március 22.
A magyar fordítók és tolmácsolók napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Halandósági tábla
statisztikai, demográfiai számításokon alapuló táblázat, amely azt mutatja, hogy pl. 100 000 újszülött fiú/lány közül hány éri el az 1, 2, 3, ... 100 éves kort, ha a halandóság úgy alakul, mint azt a táblázat készítésének pillanatában megfigyelték.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
