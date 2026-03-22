Elképesztő kép készült a Balatonról: így néz ki a tó tisztasága az űrből

Látványos adatvizualizáció készült a Balaton vízminőségéről a Copernicus műholdas adatai alapján. A kép nemcsak a tó tisztaságát mutatja meg, hanem azt is, hogyan lehet nagy léptékben monitorozni a belvizeket, írja a National Geographic.

A Balaton vízminőségét bemutató adatvizualizáció lett a nap képe március 19-én az Európai Unió Copernicus Földmegfigyelési Szolgálatánál. A kép a Lake Water Quality Products (LWQP) rendszer adatai alapján készült, amely lehetővé teszi a belvizek következetes, nagyléptékű megfigyelését, csökkentve a helyszíni mérésektől való függőséget.

A tavak és víztározók vízminőségének monitorozása kulcsfontosságú, hiszen támogatja a vízgazdálkodást és a környezeti döntéshozatalt. Az LWQP a vízminőség legfontosabb mutatóit vizsgálja, többek között a zavarosságot, a tápanyag-állapotot és a felszíni visszaverődést.

Ezek az adatok együtt segítik a víz tisztaságának, biológiai termelékenységének és optikai tulajdonságainak értékelését. A rendszer tíznaponta, közel valós időben biztosít megfigyeléseket, 100 méteres térbeli felbontásban, számos közepes és nagy méretű tó esetében.

A Balatonról készült vizualizáció a 2026. február 21. és március 1. közötti időszak zavarossági adatait mutatja be. A tisztább vízfelületek kék és zöld árnyalatokkal jelennek meg, míg a zavarosabb területek sárga és piros színezést kaptak, így jól kirajzolódnak a tó állapotának különbségei.