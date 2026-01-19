Esett a budapesti tőzsde, de így is lekörözte az európai piacokat

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 159,51 pontos, 0,13 százalékos csökkenéssel, 122 151,69 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a hétvégi események irányították a piacokat, az amerikai elnök vámfenyegetései negatív tartományba lökték az európai tőzsdéket és a magyar piacot is, de a BÉT így is felülteljesítő volt az európai piacokhoz képest. A forgalom a megszokottnál magasabb volt - tette hozzá.

A vezető részvények között eladási hullám indult - mondta, megjegyezve, a Mol arra hírre kezdett emelkedni, hogy bejelentették a sikeres megegyezést a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi tulajdonának megvásárlásáról. A tranzakció lebonyolítását az Egyesült Államok engedélyéhez kötötték, 2026. március végéig tervezik aláírni a szerződést, a miszerint 56 százalékos részesedése lesz a Molnak a NIS-ben - ismertette az elemző.

A Mol 14 forinttal, 0,4 százalékkal 3546 forintra erősödött, 3,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,39 százalékkal 38 330 forintra csökkent, forgalmuk 12,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,52 százalékkal 1910 forintra esett, forgalma 278,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 500 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 350,92 ponton zárt hétfőn, ez 53,58 pontos, 0,51 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.