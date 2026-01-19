2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Otthonról dolgozó üzletember. Laptopot használ. Részvényekkel vagy kriptovalutákkal kereskedik. Kereskedési alkalmazás a képernyőn.
Gazdaság

Esett a budapesti tőzsde, de így is lekörözte az európai piacokat

Pénzcentrum/MTI
2026. január 19. 18:16

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 159,51 pontos, 0,13 százalékos csökkenéssel, 122 151,69 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a hétvégi események irányították a piacokat, az amerikai elnök vámfenyegetései negatív tartományba lökték az európai tőzsdéket és a magyar piacot is, de a BÉT így is felülteljesítő volt az európai piacokhoz képest. A forgalom a megszokottnál magasabb volt - tette hozzá.

A vezető részvények között eladási hullám indult - mondta, megjegyezve, a Mol arra hírre kezdett emelkedni, hogy bejelentették a sikeres megegyezést a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi tulajdonának megvásárlásáról. A tranzakció lebonyolítását az Egyesült Államok engedélyéhez kötötték, 2026. március végéig tervezik aláírni a szerződést, a miszerint 56 százalékos részesedése lesz a Molnak a NIS-ben - ismertette az elemző.

A Mol 14 forinttal, 0,4 százalékkal 3546 forintra erősödött, 3,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,39 százalékkal 38 330 forintra csökkent, forgalmuk 12,5 milliárd forintot tett ki.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,52 százalékkal 1910 forintra esett, forgalma 278,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 500 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 350,92 ponton zárt hétfőn, ez 53,58 pontos, 0,51 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:16
19:00
18:55
18:53
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 19. 17:07
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. január 19. 09:09
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor k...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 18. 17:41
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.Cégis...
MEDIA1  |  2026. január 17. 01:23
Elemzők: a Heti Hetessel növelheti az RTL a médiacég vételárát a kormányközeli vevőjelöltek körében
Mint arról korábban beszámoltunk, a Fidesz képviselői tavaly novemberben megszavazták, hogy 2026 júl...
Bankmonitor  |  2026. január 16. 17:03
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumu...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 19.
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
2026. január 19.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
2026. január 19.
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
NAPTÁR
Tovább
2026. január 19. hétfő
Sára, Márió
4. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
2
1 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
3
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
4
1 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
5
7 napja
Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 19:00
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 18:37
Újranyit a legendás Michelin‑csillagos étterem Budapesten: ilyen nem gyakran történik
Agrárszektor  |  2026. január 19. 18:29
Itt az agrártárca terve a földminősítésről: készül a javaslat, ez várhat ránk