A cég már a túlélésért küzd, a banki háttér is megingott, és a veszteség is jelentős.
Esett a budapesti tőzsde, de így is lekörözte az európai piacokat
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 159,51 pontos, 0,13 százalékos csökkenéssel, 122 151,69 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a hétvégi események irányították a piacokat, az amerikai elnök vámfenyegetései negatív tartományba lökték az európai tőzsdéket és a magyar piacot is, de a BÉT így is felülteljesítő volt az európai piacokhoz képest. A forgalom a megszokottnál magasabb volt - tette hozzá.
A vezető részvények között eladási hullám indult - mondta, megjegyezve, a Mol arra hírre kezdett emelkedni, hogy bejelentették a sikeres megegyezést a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi tulajdonának megvásárlásáról. A tranzakció lebonyolítását az Egyesült Államok engedélyéhez kötötték, 2026. március végéig tervezik aláírni a szerződést, a miszerint 56 százalékos részesedése lesz a Molnak a NIS-ben - ismertette az elemző.
A Mol 14 forinttal, 0,4 százalékkal 3546 forintra erősödött, 3,7 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,39 százalékkal 38 330 forintra csökkent, forgalmuk 12,5 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,52 százalékkal 1910 forintra esett, forgalma 278,8 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 500 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 10 350,92 ponton zárt hétfőn, ez 53,58 pontos, 0,51 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,35 forintról 385,32 forintra változott 18 órakor.
Miért menekülnek válság idején még mindig az aranyhoz a befektetők? És hol találhatók a világ legnagyobb aranybányái? Mutatjuk!
Az Európai Bizottság nyáron bemutatott, a 2028–2034 közötti időszakra szóló költségvetési tervezete komoly kritikákat kapott az Európai Számvevőszéktől.
Brutális válaszcsapásra készül Brüsszel, ezt nem teszi zsebre Donald Trump: indulhat az újabb kereskedelmi háború?
Az Európai Unió akár 93 milliárd euró értékű vámintézkedés bevezetését mérlegeli Donald Trump amerikai elnök legújabb kereskedelmi fenyegetéseire válaszul.
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb és nem utolsó sorban legolvasottabb pénzügyi-gazdasági hírek a Pénzcentrumon 2026 harmadik hetében.
Nesze neked, repülőrajt! Kiderült, mennyire fejlett ország valójában Magyarország: szomorú, az EU végén kullogunk
Magyarország az Európai Unió ötödik legkevésbé fejlett országa az egy főre jutó GDP alapján, miközben a lakossági fogyasztás tekintetében az utolsó előtti helyen áll.
Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését.
A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Így alakult a magyar forint a pénteki nap folyamán a főbb devizákhoz képest.
A testület három tagja azonban különvéleményében határozottan szembehelyezkedett a többségi döntéssel, és a közpénzek átlátható felhasználásának követelményét hangsúlyozta.
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
Az Ipsos 30 országra kiterjedő kutatása szerint Magyarország több kulcsterületen is a legborúlátóbb országok közé tartozik, sőt egyes mutatókban kifejezetten listavezető.
Négy új Gripen érkezik nyárig Magyarországra, ami nemcsak a légierőt erősíti, hanem Európa légtérvédelmi szerepünket is növeli.
Szinte nem változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest péntekre.
Ezt rengeteg magyar dolgozó elfelejti az év elején: akár több százezer forintot is buknak, pedig jár nekik!
Több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre, a korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A kormány 100 milliárd forintot szór szét a napelemes háztartások között: akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is járhat.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
Mi történik akkor, ha hosszú idő után először nem Ázsia diktálja a növekedési tempót? Szakértők szerint 2026-ban történelmi pillanat jöhet a világgazdaságban.