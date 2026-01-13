A német gazdaság mély visszaesése ellenére egyre több jel utal arra, hogy megindulhat az újjáéledés.
Megállíthatatlan a magyar deviza - tovább erősödik a forint, ki tudja, hol áll meg?
A forint erősödésnek indult a decemberi inflációs adatok közzététele után, annak ellenére, hogy a 3,3 százalékos éves infláció pontosan megegyezett az elemzői várakozásokkal.
A hazai fizetőeszköz több mint 0,3 százalékkal erősödött a vezető devizákkal szemben, így az euró már 386 forint alatt, a dollár pedig 331 forint közelében jár. A forint erősödése az inflációs adatok nyilvánosságra hozatala után kezdődött.
Az erősödés egyik lehetséges magyarázata a szolgáltatások inflációjának alakulása lehet, amely 6,8 százalékos értékével némi meglepetést okozott. Ez az adat azért is bír különös jelentőséggel, mert Varga Mihály jegybankelnök egy előző napi beszédében éppen a szolgáltatások inflációját jelölte meg a jövőbeni kamatcsökkentési döntések egyik fontos szempontjaként.
A dollár árfolyama 331,5 forint körül alakul, ami 0,4 egységnyi forinterősödést jelent. A hazai deviza ma reggel még 332,9 forintnál is járt, de az inflációs adat megjelenése után jelentősen erősödött.
Az euró jegyzése 386,4 forintnál áll, ami 0,7 egységnyi forinterősödést jelent a tegnap esti szinthez képest. Az euró árfolyama hirtelen 386,7 forintig süllyedt, amikor megjelent a friss inflációs adat.
Érdemes megjegyezni, hogy hétfőn a forint idei mélypontjára gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben, és a nyomás kedden reggel sem enyhült, mielőtt az inflációs adatok megfordították volna a trendet.
Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.
Feketén-fehéren látszik a friss KSH-adatokból: egyre kevesebb pénz van az emberek zsebében, brutális a drágulás
2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.
Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.
Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után.
A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.
A csoport támogatások jogtalan igénybevételével, fiktív számlázással és csalárd hitelügyletekkel összesen csaknem 7 milliárd forint kárt okozott.
Az aranyárfolyam mintegy 2 százalékkal erősödve először lépte át a 4600 dolláros szintet unciánként.
A magyar adórendszer válaszút előtt áll: megőrizze-e a jelenlegi, tőkefelhalmozást ösztönző struktúrát, vagy fokozatosan egy fogyasztásbarátabb modell felé mozduljon el?
Magyarország egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki 10 és 15 éves eurókötvényeket.
Ha tényleg április 12-én lesznek a választások, akkor Sulyok Tamásnak mától van lehetősége kiírni a voksolás időpontját.
2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére.
Az euró jegyzése este hat órakor 385,59 forinton állt a reggel hét órai 385,40 forint után.
A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Több tucat településen maradt el a szemétszállítás a hó és a mínusz 10 fok miatt, a MOHU gyakorlati tanácsokkal látta el a lakosságot.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
2025 emlékezetes év volt a globális pénzügyi világban: Donald Trump vámháborúja és a korábbi évek gazdasági sokkjai nyomán a világgazdaság egyensúlya továbbra is törékeny maradt.