Megállíthatatlan a magyar deviza - tovább erősödik a forint, ki tudja, hol áll meg?

A forint erősödésnek indult a decemberi inflációs adatok közzététele után, annak ellenére, hogy a 3,3 százalékos éves infláció pontosan megegyezett az elemzői várakozásokkal.

A hazai fizetőeszköz több mint 0,3 százalékkal erősödött a vezető devizákkal szemben, így az euró már 386 forint alatt, a dollár pedig 331 forint közelében jár. A forint erősödése az inflációs adatok nyilvánosságra hozatala után kezdődött.

Az erősödés egyik lehetséges magyarázata a szolgáltatások inflációjának alakulása lehet, amely 6,8 százalékos értékével némi meglepetést okozott. Ez az adat azért is bír különös jelentőséggel, mert Varga Mihály jegybankelnök egy előző napi beszédében éppen a szolgáltatások inflációját jelölte meg a jövőbeni kamatcsökkentési döntések egyik fontos szempontjaként.

A dollár árfolyama 331,5 forint körül alakul, ami 0,4 egységnyi forinterősödést jelent. A hazai deviza ma reggel még 332,9 forintnál is járt, de az inflációs adat megjelenése után jelentősen erősödött.

Az euró jegyzése 386,4 forintnál áll, ami 0,7 egységnyi forinterősödést jelent a tegnap esti szinthez képest. Az euró árfolyama hirtelen 386,7 forintig süllyedt, amikor megjelent a friss inflációs adat.

Érdemes megjegyezni, hogy hétfőn a forint idei mélypontjára gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben, és a nyomás kedden reggel sem enyhült, mielőtt az inflációs adatok megfordították volna a trendet.