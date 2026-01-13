2026. január 13. kedd Veronika
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
10 eurós bankjegy 100 forintos bankjegyen
Gazdaság

Megállíthatatlan a magyar deviza - tovább erősödik a forint, ki tudja, hol áll meg?

Pénzcentrum
2026. január 13. 14:01

A forint erősödésnek indult a decemberi inflációs adatok közzététele után, annak ellenére, hogy a 3,3 százalékos éves infláció pontosan megegyezett az elemzői várakozásokkal.

A hazai fizetőeszköz több mint 0,3 százalékkal erősödött a vezető devizákkal szemben, így az euró már 386 forint alatt, a dollár pedig 331 forint közelében jár. A forint erősödése az inflációs adatok nyilvánosságra hozatala után kezdődött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az erősödés egyik lehetséges magyarázata a szolgáltatások inflációjának alakulása lehet, amely 6,8 százalékos értékével némi meglepetést okozott. Ez az adat azért is bír különös jelentőséggel, mert Varga Mihály jegybankelnök egy előző napi beszédében éppen a szolgáltatások inflációját jelölte meg a jövőbeni kamatcsökkentési döntések egyik fontos szempontjaként.

A dollár árfolyama 331,5 forint körül alakul, ami 0,4 egységnyi forinterősödést jelent. A hazai deviza ma reggel még 332,9 forintnál is járt, de az inflációs adat megjelenése után jelentősen erősödött.

Az euró jegyzése 386,4 forintnál áll, ami 0,7 egységnyi forinterősödést jelent a tegnap esti szinthez képest. Az euró árfolyama hirtelen 386,7 forintig süllyedt, amikor megjelent a friss inflációs adat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Érdemes megjegyezni, hogy hétfőn a forint idei mélypontjára gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben, és a nyomás kedden reggel sem enyhült, mielőtt az inflációs adatok megfordították volna a trendet.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #infláció #gazdaság #usd #varga mihály #gazdasági hírek #inflációs adat #devizaárfolyamok #forint árfolyam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:32
14:29
14:24
14:01
13:47
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 12. 17:16
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 13. 13:05
Óriási RTL-fölény a Big Picture Awards shortlistjén - nem teljesen váratlan eredmény
Nyilvánosságra hozta a magyarországi tévés médiacégeket tömörítő Magyar Elektronikus Műsorszolgáltat...
Bankmonitor  |  2026. január 13. 12:03
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 202...
Holdblog  |  2026. január 13. 09:53
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - g...
MNB Intézet  |  2026. január 13. 09:28
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés i...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 13.
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
2026. január 13.
Ezen a 120 helyen nőtt a helyi iparűzési adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
2026. január 13.
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
NAPTÁR
Tovább
2026. január 13. kedd
Veronika
3. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
3 napja
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
3
2 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
4
1 hete
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van
5
6 napja
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Infláció
Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 14:29
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
Pénzcentrum  |  2026. január 13. 13:47
Ébredezik már az ország gazdasága: szűk esztendők után végre jöhet a fellendülés?
Agrárszektor  |  2026. január 13. 13:31
Rengetegen élelmiszerben van ilyen anyag: pedig nem is olyan egészséges