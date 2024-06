Nesze neked felújítási támogatás: heteken belül kemény áremeléssel szembesülhetnek az építkezők

Az új felújítási program hamarosan elindul, ez pedig a szakértők egy része szerint rohamot indíthat a szakemberek és az építőanyagok irányába - így reagáltak a Pénzcentrumnak a kivitelezőcégek, mikor erről kérdeztük őket. Drágulás azonban biztosan lesz idén is, és az sem biztos, hogy lesz elég szaki - így aztán ha valaki most újítana fel, kihasználva a program előnyeit, jobb, ha már hamar elkezdi a felhajtásukat.

Hamarosan elindul az otthonfelújítási támogatás, ennek kapcsán pedig időszerű, hogy körbenézzünk egy kicsit újra az építőiparban. Amikor a programot bejelentették, a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakemberek úgy vélték, hogy szakemberhiányt hozhat a program indulása, hiszen a jó szakiból már most is hiány van Magyarországon.

Két ingatlanfejlesztőt, valamint az ÉVOSZ elnökét is megkérdeztük, mire kell számítani: mennyire lesz majd drágább építkezni, mint akár egy évvel ezelőtt volt? Számíthatunk-e rohamra a piacon, és mennyivel dárgulhatnak az építőanyagok?

A lakások, házak is drágulnak emiatt

Bár nem túl jelentős mértékben, de áremelkedés biztosan lesz az építőiparban - reagált az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, mikor megkérdeztük erről az új felújítási támogatás kapcsán. Koji László szerint térségekre lehet bontani, hogy hol lesz drágulás - vagyis egyáltalán nem biztos, hogy az egész ország építkezésein ez lesz tapasztalható.

Az ÉVOSZ prognózisa szerint az év hátralévő részében 5-6%-os áremelkedésre számítunk egyes régiókban, mint például Budapest és annak agglomerációs övezete, a Balaton térsége, Debrecen és Szeged térsége. Az áremelkedéseket a vállalkozások költségnövekedései okozzák. Az újépítésű házak, a lakások vételárait ezek 5-6 százalékos nagyságrendben emelhetik

- írta kérdésünkre Koji László. Az alábbi grafikonon azt mutatjuk meg, hogyan változtak az építőipari árak 2020 óta, mennyivel drágultak hovanonta mindig a megelőző év azonos időszakához képest.

Nagyon kicsi a kereslet az építőiparban

De nem túl optimista az árak tekintetében a Metrodom ingatlanfejlesztő műszaki igazgatója, Kiss Gábor sem: ő úgy véli, hogy az alacsony kereslet is megmarad, a munkadíjak viszont a bérköltségek emelkedésével biztosan nőni fognak.

Az építőanyaggyártók év elején próbálkoztak 5% körüli áremeléssel, de ezt nem tudták érvényesíteni a nagyon alacsony kereslet miatt, ezért az árakban végül inkább a tavalyi árakhoz képest a stagnálás a jellemző. A nagyon alacsony keresletnek az is az oka, hogy a felújítási munkáknál elhalasztásra kerültek a beszerzések, mert vannak, akik várják az otthonfelújítási program indulását. A munkadíjak várhatóan éves 5-10% közötti mértékben nőnek a bérköltségek emelkedésével összhangban

- mondta Kiss Gábor. Hozzátette, hogy a 3-5 százalékos áremelkedés valószínűleg az év végig is kitart majd.

Az inflációs környezet 3-5% közötti sávban normalizálódott ez év elejére és ez várhatóan középtávon fenn is marad. Az építőiparban van az a rossz szokás, hogy az áremeléseket visszatekintő módon az előző évi infláció mértékéből kiindulva határozzák meg, ami tavaly 17,6% volt. Ez nem működik 2024-ben, mert a piaci kereslet az építőipari anyagok és munkák iránt továbbra is mélyponton van. Az első félévben az átlagos építőipari áremelkedés 5% magasságában alakult azzal a kitekintéssel, hogy várhatóan ez az egész évre igaz lesz. Ebben várhatóan a júliusban induló otthonfelújítási program sem fog érdemi változást hozni

- mondta a Metrodom műszaki igazgatója.

Minden megdrágult, és mi fizetjük meg az árát

Egy más megközelítést alkalmazott a Pénzcentrumnak küldött válaszában Kiss Ákos, a Property Market Kft., ügyvezetője. A szakember elmondta, hogy például a teherautókra év elején kivetett plusz díjak is megdrágítják az építkezéseket, hiszen a válallkozásoknak valahonnan erre is elő kell teremteniük a pénzt.

Különösen azoknál az építőipari anyagoknál lehet számottevőbb drágulásra számítani, amelyek előállításához az átlagosnál nagyobb energiafelhasználás és import alapanyagok szükségesek. Ebben az esetben az euró/forint árfolyamváltozása is jelentős hatással lehet az árakra. A hazai piacot érintő tényezők közül már az év elején emelkedtek az útdíjak és új szakaszok kerültek be a tehergépjárművek fizetős rendszerébe. Emellett növekedett a gázolaj jövedéki adója is, ami szintén hozzájárult az építőanyagok árának emelkedéséhez. A szállítási díjak növekedése ugyanis közvetlenül hat az építőanyagok árára

- írta válaszában Kiss Ákos. Arra is kitért, hogy természetesen nem csak az eszközök és az építőanyagok, hanem maga a munkaerő is egyre drágul.

Az áremelkedését számos tényező befolyásolja. Régóta fennálló problémák közé tartozik a munkaerő elvándorlása, elöregedése, valamint a generációváltás nehézségei. Emellett az iskolarendszerből kikerülő szakemberek alacsony száma is súlyosbítja a helyzetet. Az idei évben például a nyugdíjba vonuló szakmunkások száma körülbelül 20 000-el haladja meg az építőipari munkaerőpiacra belépők számát, miközben a nyugatra irányuló elvándorlás továbbra is folytatódik. Ebből kifolyólag a jó szakemberek egyre drágábbak lesznek

- írta még a Property Market ügyvezetője. Végezetül elmondta, hogy az otthonfelújítási program szerinte rohamot okozhat a lakosság körében az építőipar felé - az azonban enyháén szólva is kérdéses, lesz-e minderre megfelelő számú szakember.

Az Otthonfelújítási Hitelprogram feltételeit tovább enyhítették és bővítették, ami miatt rohamra számítanak az építőiparban. Az elmúlt években a szakma kivárást tapasztalt a lakosság körében, ami ahhoz vezetett, hogy sokan elhalasztották a felújításokat. Emiatt most elképzelhető, hogy a felújításba belevágó lakosok nem fognak elegendő szakembert találni a korábban említett munkaerőelöregedés és elvándorlás miatt, noha az alapanyagok bőségesen rendelkezésre állnak

- írta meg lapunknak Kiss Ákos.

A megkérdezett szakemberek tehát egyöntetően drágulásra számítanak az építőiparban - abban azonban már eltér a véleményük, hogy ez milyen hatással lesz a piacra, vagy hogy az otthonfelújítási támogatás hogyan fog hatni erre. Ami biztos: ha valaki építkezni szeretne mostanában, az biztosan a zsebébe fog nyúlni - és lehet, hogy szakembert is lasszóval kell majd fognia.