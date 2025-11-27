Meglepő fordulatok a magyar tőzsdén: az OTP és a Mol is meglepő számokat produkált

A Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön gyengébb zárás született. A BUX 447,78 ponttal esett és 109 379,24 ponton fejezte be a kereskedést. Ez 0,41 százalékos visszaesésnek felel meg. A forgalom 16,5 milliárd forintot ért el, a vezető részvények pedig eltérő irányba mozogtak.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a nemzetközi hangulat romlása húzta le az indexet. A kereskedés nyitás után még kedvezően alakult. A Mol céláremelést kapott, és pozitív hatást gyakorolhatott az is, hogy sajtóhírek szerint megszerezheti a szerbiai NIS olajfinomítót. Az OTP árfolyama közel került az elemzői célárakhoz. Sok befektető emiatt dönthetett az eladás mellett.

A vezető részvények így zártak:

A Mol 2912 forintra erősödött. Ez 12 forintos pluszt jelent 1,1 milliárd forintos forgalom mellett.

Az OTP 450 forinttal gyengült. Az árfolyam 34 000 forinton állt meg. A forgalom 11,1 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom papírjai 1774 forintra emelkedtek. A növekedés 20 forint, a forgalom 467,8 millió forint.

A Richter árfolyama 9795 forintra csökkent. Ez 5 forintos mínusz 2,6 milliárd forintos forgalommal.

A kis és közepes cégeket tömörítő BUMIX 10 442,28 ponttal zárt. Ez 19,89 pontos és 0,19 százalékos emelkedés a szerdai értékhez képest.