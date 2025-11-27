A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepő fordulatok a magyar tőzsdén: az OTP és a Mol is meglepő számokat produkált
A Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön gyengébb zárás született. A BUX 447,78 ponttal esett és 109 379,24 ponton fejezte be a kereskedést. Ez 0,41 százalékos visszaesésnek felel meg. A forgalom 16,5 milliárd forintot ért el, a vezető részvények pedig eltérő irányba mozogtak.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a nemzetközi hangulat romlása húzta le az indexet. A kereskedés nyitás után még kedvezően alakult. A Mol céláremelést kapott, és pozitív hatást gyakorolhatott az is, hogy sajtóhírek szerint megszerezheti a szerbiai NIS olajfinomítót. Az OTP árfolyama közel került az elemzői célárakhoz. Sok befektető emiatt dönthetett az eladás mellett.
A vezető részvények így zártak:
- A Mol 2912 forintra erősödött. Ez 12 forintos pluszt jelent 1,1 milliárd forintos forgalom mellett.
- Az OTP 450 forinttal gyengült. Az árfolyam 34 000 forinton állt meg. A forgalom 11,1 milliárd forint volt.
- A Magyar Telekom papírjai 1774 forintra emelkedtek. A növekedés 20 forint, a forgalom 467,8 millió forint.
- A Richter árfolyama 9795 forintra csökkent. Ez 5 forintos mínusz 2,6 milliárd forintos forgalommal.
A kis és közepes cégeket tömörítő BUMIX 10 442,28 ponttal zárt. Ez 19,89 pontos és 0,19 százalékos emelkedés a szerdai értékhez képest.
Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket.
Brutális forrásátcsoportosítás: a kormány milliárdokat tett félre rezsivédelemre - közelegnek az igazi fagyok
A kormány több jelentős gazdasági intézkedést jelentett be a szerdai Magyar Közlönyben.
A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában.
Szabadkán tárgyal Aleksandar Vucic szerb elnökkel Orbán Viktor az ország üzemanyagellátásáról, amely az amerikai szankciók miatt került nehéz helyzetbe.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest.
A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Erősödött kissé szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt.
Közel a megállapodás a 2026-os béremelésekről a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán.
Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött Aarhusi Egyezmény alapján Paks II miatt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.
Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?
Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását.
Vegyes mozgással indult a forint szerdán a főbb devizákkal szemben.
