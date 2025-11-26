2025. november 26. szerda Virág
Gazdaság

Mozgolódik a piac: a forint meglepő reggeli fordulatot hozott

Pénzcentrum
2025. november 26. 07:37

Vegyes mozgással indult a forint szerdán a főbb devizákkal szemben.

Reggel hétkor az euró 382,22 forinton állt, ami minimális csökkenés a kedd esti értékhez képest. A dollár jegyzése 330,82 forintról 329,78 forintra esett.

  • A svájci frank viszont drágult, 409,02 forint után 409,95 forinton jegyezték.
  • Az euró erősödött a dollárral szemben, 1,1591 dollár lett az árfolyama az előző esti 1,1565 dollár után.
