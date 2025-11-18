Fordulat előtt az árfolyamok: ezekre a szintekre figyel most minden befektető

A szövetségeseinkkel való kapcsolat javítása és az euró bevezetése jelentősen hozzájárulhatna a gazdasági növekedéshez - mondta Sinkó Ottó.
A Budapesti Értéktőzsde kedden gyengébb nyitás elé nézhet. A BUX hétfőn csak kis pluszban zárt. Az index 64,7 ponttal emelkedett és 107 362 ponton fejezte be a napot. Czibere Ákos, az Equilor elemzője szerint a határidős adatok alapján kedden inkább csökkenés várható.
A vezető részvények közül hétfőn egyedül az OTP tudott erősödni. Az árfolyam 32 310 forintra emelkedett, ami 140 forintos pluszt jelentett. A forgalom meghaladta a 9,5 milliárd forintot. Az OTP támasza 31 865 forintnál látható, majd 31 174 forintnál húzódik egy újabb szint. Ellenállás 32 062 forintnál figyelhető meg.
A Mol árfolyama 3040 forintra esett és alatta maradt a 3043 forintos támasznak, amely most ellenállássá vált. További támaszok 2966 és a 200 napos mozgóátlagnál lévő 2935 forintnál találhatók. A hétfői forgalom 873 millió forint volt.
A Richter papírjai tovább gyengültek. Az árfolyam 9685 forintra esett, 40 forintos mínusszal. Támasz 9500 forintnál, ellenállás 9870 forintnál látható. A forgalom csaknem elérte a 2 milliárd forintot.
A Magyar Telekom árfolyama nem változott. A részvény 1740 forinton zárt. Támaszt a 200 napos mozgóátlag ad 1730 forintnál, egy újabb szint pedig 1700 forintnál található. Ellenállás a 30 napos mozgóátlag közelében, 1785 forintnál van.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesített a pénteki záráshoz képest.
A Magyar Telekom hétfőn közölte, hogy több dologban us megállapodott a vállalatnál működő érdekképviseletekkel.
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága a korábban vártnál gyorsabban fog növekedni 2025-ben.
Az áremelés hátterében a mesterséges intelligencia által hajtott adatközpontok építése miatti keresletnövekedés áll.
A kormányfő beszélt az alanyi áfamentességről, és arról, mi másban állapodtak még meg az iparkamarával.
Az M7-esen állítottak meg egy magyar furgont, amely a papírok alapján mosószert szállított Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel.
Újabb szigorítás készül Brüsszelben, amely alapjaiban alakíthatja át a dohánypiacot.
Súlyos összeggel támogatja a magyar állam a gödi Samsung fejlesztését: mi készül a Pest megyei akkugyárban?
A Samsung SDI 955 milliárd forintos magyarországi akkumulátorgyártó kapacitásbővítéséhez 133 milliárd forint állami támogatást kap.
A KSH szegénységi statisztikáinak felülvizsgálata jelentősen átrajzolta a magyarországi szegénységről alkotott képet.
Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Továbbra is a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb a villanyszámlát az EU-ban, ez viszont évente 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent az államnak.
A heti forgalom 118,48 milliárd forint volt az előző heti 93,49 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek.
Ezek voltak a legolvasottabb, legérdekesebb cikkek a Pénzcentrumon az év 46. hetében.
Az Egyesült Államok négy mentességet adott ki az orosz olajvállalatoknak ellátásbiztonsági okokból, Magyarország viszont kimaradt a körből.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte, hogy Orbán Viktor és Nagy Elek közös sajtónyilatkozatot tart hétfőn.
Nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) tevékenységének a folytatását az amerikai vezetés.
A korábbi miniszterelnöke szerint ennek több oka is van.
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.