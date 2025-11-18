Fordulat előtt az árfolyamok: ezekre a szintekre figyel most minden befektető

A Budapesti Értéktőzsde kedden gyengébb nyitás elé nézhet. A BUX hétfőn csak kis pluszban zárt. Az index 64,7 ponttal emelkedett és 107 362 ponton fejezte be a napot. Czibere Ákos, az Equilor elemzője szerint a határidős adatok alapján kedden inkább csökkenés várható.

A vezető részvények közül hétfőn egyedül az OTP tudott erősödni. Az árfolyam 32 310 forintra emelkedett, ami 140 forintos pluszt jelentett. A forgalom meghaladta a 9,5 milliárd forintot. Az OTP támasza 31 865 forintnál látható, majd 31 174 forintnál húzódik egy újabb szint. Ellenállás 32 062 forintnál figyelhető meg.

A Mol árfolyama 3040 forintra esett és alatta maradt a 3043 forintos támasznak, amely most ellenállássá vált. További támaszok 2966 és a 200 napos mozgóátlagnál lévő 2935 forintnál találhatók. A hétfői forgalom 873 millió forint volt.

A Richter papírjai tovább gyengültek. Az árfolyam 9685 forintra esett, 40 forintos mínusszal. Támasz 9500 forintnál, ellenállás 9870 forintnál látható. A forgalom csaknem elérte a 2 milliárd forintot.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott. A részvény 1740 forinton zárt. Támaszt a 200 napos mozgóátlag ad 1730 forintnál, egy újabb szint pedig 1700 forintnál található. Ellenállás a 30 napos mozgóátlag közelében, 1785 forintnál van.