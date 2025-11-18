2025. november 18. kedd Jenő
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy férfi kezéről, amint megérint egy digitális képernyőt, amelyen tőzsdei elemzések, befektetési és pénzügyi kereskedési adatok vizsgálata látható egy grafikonon egy érintésérzékeny felületen.
Gazdaság

Fordulat előtt az árfolyamok: ezekre a szintekre figyel most minden befektető

Pénzcentrum
2025. november 18. 09:24

A Budapesti Értéktőzsde kedden gyengébb nyitás elé nézhet. A BUX hétfőn csak kis pluszban zárt. Az index 64,7 ponttal emelkedett és 107 362 ponton fejezte be a napot. Czibere Ákos, az Equilor elemzője szerint a határidős adatok alapján kedden inkább csökkenés várható.

A vezető részvények közül hétfőn egyedül az OTP tudott erősödni. Az árfolyam 32 310 forintra emelkedett, ami 140 forintos pluszt jelentett. A forgalom meghaladta a 9,5 milliárd forintot. Az OTP támasza 31 865 forintnál látható, majd 31 174 forintnál húzódik egy újabb szint. Ellenállás 32 062 forintnál figyelhető meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol árfolyama 3040 forintra esett és alatta maradt a 3043 forintos támasznak, amely most ellenállássá vált. További támaszok 2966 és a 200 napos mozgóátlagnál lévő 2935 forintnál találhatók. A hétfői forgalom 873 millió forint volt.

A Richter papírjai tovább gyengültek. Az árfolyam 9685 forintra esett, 40 forintos mínusszal. Támasz 9500 forintnál, ellenállás 9870 forintnál látható. A forgalom csaknem elérte a 2 milliárd forintot.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott. A részvény 1740 forinton zárt. Támaszt a 200 napos mozgóátlag ad 1730 forintnál, egy újabb szint pedig 1700 forintnál található. Ellenállás a 30 napos mozgóátlag közelében, 1785 forintnál van.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:24
09:18
09:11
09:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. november 18. 07:23
Nem lett volna volt elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk éléről történt távozásáról (Media1, 2025.11.11.)  
Portfolio Checklist
2025. november 17. 17:01
Terézvárosi Airbnb-tiltás: indul az országos lavina?  
MEDIA1  |  2025. november 18. 08:15
Nem lett volna elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk volt főszerkesztőjével
Ahogyan arról már beszámoltunk, a Mészáros Lőrinc-közeli Indamedia októberben felvásárolta a Ringier...
Holdblog  |  2025. november 18. 08:00
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai...
Bankmonitor  |  2025. november 18. 01:12
Megjelent a rendelet a CSOK Pluszról: ahol jön a baba, ott végleg eltekintenek az életkori előírásoktól
A CSOK Pluszt azok a gyermeket vállaló házaspárok igényelhetik, ahol a pár hölgy tagja a kölcsönkére...
MNB Intézet  |  2025. november 17. 12:49
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az ere...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
2025. november 17.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
2
4 napja
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
3
1 hete
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
2 napja
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
5
7 napja
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlati ársáv
A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 07:32
Váratlan fordulat a CSOK Plusznál: sokkal többen lehetnek jogosultak, mint eddig
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 06:29
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk
Agrárszektor  |  2025. november 18. 08:14
Megérkezett a hó Magyarországra: ebben a térségben minden kifehéredett