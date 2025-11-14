Új fejlemények jöttek száj- és körömfájás ügyben: ez lehet most az igazán nagy áttörés

Nagy István agrárminiszter rendelete alapján duplájára nő a száj- és körömfájás miatt sújtott gazdaságok számára igénybe vehető támogatás. A bérgarancia támogatás mértékét 6 hónapról 12 hónapra emelik, és újraindul a Magyar Fejlesztési Bank TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram is.

Az állatbetegség következményeinek enyhítésére korábban bevezetett munkahelymegtartási támogatást most megemelik: a bérgarancia támogatás visszatérítéséhez igénybe vehető összeg korábbi hat havi limitjét 12 hónapra növelte a tárca. A rendelet november 22-én lép hatályba.

A száj- és körömfájás, valamint az idei aszály miatt a gazdaságok számára a tárca szerint indokolt a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram újraindítása. A program célja, hogy közép- és hosszú lejáratú forgóeszköz hitellel biztosítson forrást az élelmiszeripari vállalkozások számára, elősegítve a termelői szerveződések versenyképességét. Ennek részleteit egy másik agrárminiszteri rendelet szabályozza.

Az érintett gazdaságok korábban már bértámogatásban részesültek a vírus miatt. A ragadós száj- és körömfájás idén márciusban, több mint 50 év után jelent meg Magyarországon, azonnal milliárdos károkat okozva.