A kormány 860 milliárd forintot csoportosít át, a banki extraprofitadó emeléséből pedig a kisvállalatok adócsökkentését finanszírozzák.
Új fejlemények jöttek száj- és körömfájás ügyben: ez lehet most az igazán nagy áttörés
Nagy István agrárminiszter rendelete alapján duplájára nő a száj- és körömfájás miatt sújtott gazdaságok számára igénybe vehető támogatás. A bérgarancia támogatás mértékét 6 hónapról 12 hónapra emelik, és újraindul a Magyar Fejlesztési Bank TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram is.
Az állatbetegség következményeinek enyhítésére korábban bevezetett munkahelymegtartási támogatást most megemelik: a bérgarancia támogatás visszatérítéséhez igénybe vehető összeg korábbi hat havi limitjét 12 hónapra növelte a tárca. A rendelet november 22-én lép hatályba.
A száj- és körömfájás, valamint az idei aszály miatt a gazdaságok számára a tárca szerint indokolt a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram újraindítása. A program célja, hogy közép- és hosszú lejáratú forgóeszköz hitellel biztosítson forrást az élelmiszeripari vállalkozások számára, elősegítve a termelői szerveződések versenyképességét. Ennek részleteit egy másik agrárminiszteri rendelet szabályozza.
Az érintett gazdaságok korábban már bértámogatásban részesültek a vírus miatt. A ragadós száj- és körömfájás idén márciusban, több mint 50 év után jelent meg Magyarországon, azonnal milliárdos károkat okozva.
Elképesztő pusztulat helyeken épülhetnének lakások Budapest környékén: tényleg ide menekülnének az emberek a fővárosból?
Szentgotthárdon és Monoron korábban elhagyott ipari területeket alakítanak át lakóterületté.
Az euró hét órakor 384,45 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 383,92 forintnál.
A kereskedők egyeztetés nélkül kapták meg a döntést, miközben a kormány szerint jelentős árcsökkenést hozott az árrésstop.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb havi jelentése szerint gyorsabb ütemben nőhet a globális olajkínálat az idei és a jövő évi időszakban, mint azt korábban várták.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter tisztázta, hogy Magyarország csak egyéves mentességet kapott az orosz olaj- és gázimportra vonatkozó szankciók alól.
Közel lehet a megoldás a szerb olajcég, a NIS körül kialakult hónapok óta tartó bizonytalanságra.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adat alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt az augusztusi szinthez képest.
Kevéssé mozdult el a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán új történelmi rekordot ért el.
Az Erste Bank negyedéves eredményeiről szervezett sajtóbeszélgetés fókuszát teljesen megváltoztatta Nagy Márton miniszter előző esti bejelentése.
Október végétől csak azok a szolgáltatók működhetnek, akik megfelelnek a pénzügyi szektorhoz hasonlóan szigorú engedélyezési feltételeknek.
A forint jelentős erősödését a dollár gyengülése, a hazai gazdaságpolitikai fordulat és a magas kamatszint együttesen támogatotta.
Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy a kormány meghosszabbítja a december 31-én lejáró kamatstopot.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.