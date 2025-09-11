A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának leadási határidejét.
Itt a hivatalos bejelentés: végre teljesen eltűnt ez a betegség Magyarországról
Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát a száj-és körömfájás-betegség alól - jelentette be Nagy István agrárminiszter. A kérelmet a magyar állategészségügyi hatóság szakmai munkacsoportja nyújtotta be, amelyet a szervezet elfogadott, így országunk ismét mentesnek minősül a RSZKF betegségtől.
Az RSZKF vírus jelenlétét a Nébih laboratóriuma 2025 tavaszán öt telepen (Kisbajcs, Levél, Darnózseli, Dunakiliti, Rábapordány) azonosította. Április közepe óta egyetlen új esetet sem igazolt a hatóság. Ennek köszönhetően 2025. június 6-az utolsó védő- és megfigyelési körzetet, valamint a további korlátozás alá eső területetek is feloldották, ami a hazai korlátozások megszűnését is eredményezte. Továbbá a korlátozás alatt álló körzetek feloldásával újra zavartalanul folytatódhat az Európai Unión belüli kereskedelem.
Ezt követően állategészségügyi szakemberekből álló munkacsoport elkészítette Magyarország mentességi kérelmét. A bemutatott információk alapján a WOAH a kérelmet elfogadta és tájékoztatásuk alapján 2025. szeptember 10-től hazánk hivatalosan mentes az RSZKF betegségtől. A visszanyert mentesség jelentősen hozzájárulhat, hogy az ún. harmadik országokkal is helyreálljon a kereskedelem zavartalansága.
Magyarországon 50 éve nem fordult elő a jelentős gazdasági károkat okozó RSZKF betegség, amely most több mint 19 000 állatot érintett. A vírus azonosítását követően a hatóságok azonnal intézkedéseket vezettek be, Operatív Törzs alakult. A járvány alatt, valamint az utolsó kitörést követő hónapokban országosan több ezer gazdaságban, valamint a vadállományban is átfogó vizsgálatokat végeztek a szakemberek, mindenhol negatív eredménnyel, ami lehetővé tette a mentesség újbóli megítélésének kérelmezését.
Továbbra is kiemelten fontos a megelőzés és a folyamatos odafigyelés. Az állategészségügyi szakemberek országszerte folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állatállomány biztonságát fenntartsák. A gazdák szerepe továbbra is kulcsfontosságú: a járványügyi előírások következetes betartása elengedhetetlen az állatállomány védelméhez. Csak közös felelősségvállalással biztosítható, hogy a jövőben elkerüljük a járványok kialakulását.
Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is
Új kutatás szerint a többszörös mentális betegségek jelentősen növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát.
A 2023-as adatok szerint rekordszámú, 1346 esetet regisztráltak, ami 67%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül.
Sosem lesz már ennek vége? Megint emelkedett a koronavírus örökítőanyag, jöhet az újabb esetszám-növekedés
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a népegészségügyi hivatal.
Az emberek sokkal szívesebben tartanak húsmentes napot egészségük megőrzése érdekében, mint környezetvédelmi vagy állatjóléti okokból - ez derült ki egy új kutatásból.
Több nő is fájdalmas bőrirritációt és gombás fertőzést tapasztalt a Mitchum 48 órás golyós dezodorának használata után.
Sokkoló, de annál kevésbé meglepő kutatás: ha telefonozol a vécén, drasztikusan nő az aranyér kockázata
Egy új tanulmány szerint a mobiltelefonok használata a mosdóban jelentősen növeli az aranyér kialakulásának kockázatát.
Egy új nemzetközi kutatás szerint a tüdőnk állapota nemcsak légzőszervi egészségünket, hanem szervezetünk általános öregedési folyamatait is befolyásolja.
A STADA Health Report 2025 reprezentatív kutatás 22, főképp európai országban térképezte fel, hogy mik a legkárosabb egészségügyi szokásaink.
Egy friss kutatás célja, hogy további információkat szolgáltasson a vakcina immunológiai hatásairól.
A nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.
A frontotemporális demenciában szenvedők nemcsak a szavakat veszítik el, hanem az étkezési szokásaik is drámaian megváltozhatnak.
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Bár az AI gyors és ingyenes megoldást kínál, a dietetikusok szerint önmagában nem elegendő a személyre szabott táplálkozáshoz.
Szülők, figyelem! Fontos határidő jár le az iskolákban: nem érdemes elfelejteni, itt vannak a tudnivalók
A 7. osztályos lányoknak és fiúknak szóló humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásra még péntekig lehet jelentkezni.
Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.
A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet, ki kell vizsgálni a gyereket alaposan.
Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA).
Míg korábban az 50 év felettiek körében alacsony volt a válási arány, ez az utóbbi években jelentősen megváltozott.
