Készpénzes euró bankjegyek és jegyzetfüzet tőzsdei mutatókkal (pénz, gazdaság, üzlet, pénzügy, infláció, válság)
Gazdaság

A magyar tőzsde beindult: új csúcson járt a BUX a nap folyamán!

Pénzcentrum
2025. november 10. 20:16

A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 527 ponttal, azaz 0,49 százalékkal emelkedett hétfőn, és 107 834 ponton zárt. A forgalom 27,3 milliárd forintot ért el, a vezető papírok közül csak a Richter gyengült.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a nemzetközi hangulat kedvező, a világ tőzsdéin általános az emelkedés. A befektetők abban bíznak, hogy véget érhet az amerikai kormányzati leállás, ami javítja a kockázati étvágyat. A BUX napközben új csúcs közelébe került, 108 552 pont felett is járt, de a zárásra visszacsúszott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OTP erős forgalomban drágult, a Mol pedig annak köszönhetően, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz olajvállalatokat érintő amerikai szankciók alól. A 4iG esetében ezzel szemben profitrealizálás zajlott.

  • Mol: +50 forint, +1,71 százalék, 2970 forint
  • OTP: +350 forint, +1,08 százalék, 32 820 forint
  • Magyar Telekom: +4 forint, +0,22 százalék, 1784 forint
  • Richter: −125 forint, −1,27 százalék, 9725 forint.

A kisebb cégek mutatója, a BUMIX 0,17 százalékkal esett, és 10 445 ponton zárt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

