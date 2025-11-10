A magyar tőzsde beindult: új csúcson járt a BUX a nap folyamán!

A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 527 ponttal, azaz 0,49 százalékkal emelkedett hétfőn, és 107 834 ponton zárt. A forgalom 27,3 milliárd forintot ért el, a vezető papírok közül csak a Richter gyengült.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a nemzetközi hangulat kedvező, a világ tőzsdéin általános az emelkedés. A befektetők abban bíznak, hogy véget érhet az amerikai kormányzati leállás, ami javítja a kockázati étvágyat. A BUX napközben új csúcs közelébe került, 108 552 pont felett is járt, de a zárásra visszacsúszott.

Az OTP erős forgalomban drágult, a Mol pedig annak köszönhetően, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz olajvállalatokat érintő amerikai szankciók alól. A 4iG esetében ezzel szemben profitrealizálás zajlott.

Mol: +50 forint, +1,71 százalék, 2970 forint

+50 forint, +1,71 százalék, 2970 forint OTP : +350 forint, +1,08 százalék, 32 820 forint

: +350 forint, +1,08 százalék, 32 820 forint Magyar Telekom: +4 forint, +0,22 százalék, 1784 forint

+4 forint, +0,22 százalék, 1784 forint Richter: −125 forint, −1,27 százalék, 9725 forint.

A kisebb cégek mutatója, a BUMIX 0,17 százalékkal esett, és 10 445 ponton zárt.