A magyar tőzsde beindult: új csúcson járt a BUX a nap folyamán!

Az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az ATM-törvény ellen.
A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 527 ponttal, azaz 0,49 százalékkal emelkedett hétfőn, és 107 834 ponton zárt. A forgalom 27,3 milliárd forintot ért el, a vezető papírok közül csak a Richter gyengült.
Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a nemzetközi hangulat kedvező, a világ tőzsdéin általános az emelkedés. A befektetők abban bíznak, hogy véget érhet az amerikai kormányzati leállás, ami javítja a kockázati étvágyat. A BUX napközben új csúcs közelébe került, 108 552 pont felett is járt, de a zárásra visszacsúszott.
Az OTP erős forgalomban drágult, a Mol pedig annak köszönhetően, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz olajvállalatokat érintő amerikai szankciók alól. A 4iG esetében ezzel szemben profitrealizálás zajlott.
- Mol: +50 forint, +1,71 százalék, 2970 forint
- OTP: +350 forint, +1,08 százalék, 32 820 forint
- Magyar Telekom: +4 forint, +0,22 százalék, 1784 forint
- Richter: −125 forint, −1,27 százalék, 9725 forint.
A kisebb cégek mutatója, a BUMIX 0,17 százalékkal esett, és 10 445 ponton zárt.
A forint erősödött hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
További lökést adott a forintnak a hétvégi Orbán-Trump találkozó, ahol egy lehetséges amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is felvetették.
Szakértők szerint strukturális problémák húzódnak meg a háttérben, bár a jövőben még jöhetnek pozitív fordulatok.
A Trump-Orbán találkozó során bejelentett amerikai-magyar pénzügyi csomag részletei továbbra is homályosak, miközben a kormány egy esetleges pénzügyi védőpajzsról beszél.
Hosszabb távon az árrésstopok kiterjesztése azt is jelenti, hogy 2026 végén-2027 elején magasabb inflációs számokat láthatunk.
A magyar-amerikai megállapodás az orosz energiaimport ügyében nem befolyásolja az EU 2027 végéig tervezett teljes orosz energiafüggőség-megszüntetési stratégiáját.
Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről három férfit szállítottak a mentők kórházba.
"Magunk között szólva, ha ez külső behatás lett volna, akkor ennél sokkal nagyobb a kár" - fogalmazott a MOL elnök-vezérigazgatója.
Washingtonban új pénzügyi megállapodást kötött Magyarország és az USA – a cél a forint védelme és alternatív finanszírozási lehetőségek biztosítása.
Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól, de milyen áron?
A forint pénteken erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, és a hetet is nyereséggel zárta.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt.
2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél.
Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.
A Mol szerint akkor sem omlana össze a hazai üzemanyag-ellátás, ha jelentősen visszaesne az orosz kőolaj behozatala
A nemzetgazdasági miniszter új kínai autóipari központot lengetett be Pécs mellé, és beszélt a kamatokról, az USA-val való egyezményről és a Trump–Orbán találkozóról is.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását.
