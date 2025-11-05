Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Fürst György ellen. A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Fürst György ellen, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét május végén ítélték el a budapesti parkolási maffia perében, mint főkolompos hat év hat hónap letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre ítélték különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt - szúrta ki a 444.

Mint korábban beszámoltunk róla, Fürst György Izraelbe szökött a büntetése elől, a magyar hatóságok is tudhatták, hogy oda készül, hiszen a letelepedési engedélyt diplomáciai úton kell intézni a magyar és az izraeli félnek.

Fürst Györgyöt és társait különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt ítélték el, május végén az Ítélőtábla lényegében helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék 2024-es elsőfokú ítéletét. A vád az volt a 24 parkolós vállalkozóval szemben, hogy szövevényes alvállalkozói láncokat hoztak létre, szinte minden feladatra csináltak egy-egy fiktív céget, amelyek felesleges költségeket termeltek, számláztak, igazolták a költségeket. A bíróság arra jutott, hogy az okozott összkár - az elcsalt adóval együtt - meghaladja a 10 milliárd forintot.