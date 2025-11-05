A kormány döntése szerint megkezdődhet a H5-ös HÉV vonal felújítása.
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György
Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Fürst György ellen, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét május végén ítélték el a budapesti parkolási maffia perében, mint főkolompos hat év hat hónap letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre ítélték különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt - szúrta ki a 444.
Mint korábban beszámoltunk róla, Fürst György Izraelbe szökött a büntetése elől, a magyar hatóságok is tudhatták, hogy oda készül, hiszen a letelepedési engedélyt diplomáciai úton kell intézni a magyar és az izraeli félnek.
Fürst Györgyöt és társait különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt ítélték el, május végén az Ítélőtábla lényegében helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék 2024-es elsőfokú ítéletét. A vád az volt a 24 parkolós vállalkozóval szemben, hogy szövevényes alvállalkozói láncokat hoztak létre, szinte minden feladatra csináltak egy-egy fiktív céget, amelyek felesleges költségeket termeltek, számláztak, igazolták a költségeket. A bíróság arra jutott, hogy az okozott összkár - az elcsalt adóval együtt - meghaladja a 10 milliárd forintot.
Módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
Lengyelország gazdasága lendületet vett, és a legfrissebb nyilatkozatok azt mutatják: a növekedés üteme a következő negyedévben várhatóan tovább gyorsulni fog.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 387,66 forintról 387,40 forintra csökkent 18 órakor.
A Reklámszövetség a reklámadó koncepciójának felmerülése óta hangoztatja szakmai ellenérveit a különadóval szemben.
A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként.
A Microsoft hétfőn bejelentette, hogy exportengedélyeket szerzett az Nvidia chipek szállítására az Egyesült Arab Emírségeknek.
Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén: erre bazírozhatnak most a befektetők
Iránykereskedéssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén.
A NATO-kiadások enyhítésére létrehozott hitelalapot ez EU elindította, és Magyarországnak is juthat belőle.
Erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest.
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka uniós joggal ellentétesnek minősítette a magyar szén-dioxid-kvóta-adót.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten: a BUX pénteken 107 319,91 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Háziállatok, Otthon Start, nyugdíjak és isklai oktatás is a témáink között szerepeltek a Pénzcentrumon a 44. héten.
55 millió forint értékben találtak kábítószert a fővárosi rendőrök annál a dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt – mindkettőt elfogták.
A Cseh Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott becslés szerint az éves szintű növekedés 2,7 százalékos, a negyedéves pedig 0,7 százalékos volt az országban.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
Elon Musk, Jeff Bezos, Mészáros Lőrinc – ki mennyit ér ma? A CHART by Pénzcentrum bemutatja, hogyan oszlik meg a világ és Magyarország vagyona 2025-ben.
Havi szinten enyhe, 0,4%-os csökkenés történt, miközben az év első kilenc hónapjában összességében 6%-os drágulást mértek az iparban.