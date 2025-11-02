Háziállatok, Otthon Start, nyugdíjak és isklai oktatás is a témáink között szerepeltek a Pénzcentrumon a 44. héten.
Nagyot szakított a héten a budapesti tőzsde: újabb történelmi csúcson a BUX
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX pénteken 107 319,91 ponton, történelmi csúcson zárt, 3137,08 ponttal, 3,01 százalékkal magasabban, mint az előző heti háromnapos kereskedésben.
A heti forgalom 112,21 milliárd forintot tett ki, szemben az előző hét háromnapos kereskedésében elért 56,86 milliárd forinttal, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, a Mol-csoport bejelentette, hogy holdingtársasággá alakul.
A társaság november 27-ére rendkívüli közgyűlést hívott össze, ahol a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről hoznak döntést. Az átalakulás célja a cég szerint, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló, reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a Shape Tomorrow 2030 stratégia megvalósítását.
Felidézték: a héten céláremelés érkezett a Mol részvényeire. A Morgan Stanley 3440-ről 3503 forintra emelte a Mol célárfolyamát, változatlanul egyenlő súlyozás ajánlással. A 13 elemző közül 7 vételre, 4 tartásra, 2 eladásra javasolja jelenleg a Mol részvényeit, a medián célárfolyam 3234 forint. Az OTP részvényeire is céláremelések érkeztek, a JP Morgan 33 900-ról 36 000 forintra emelte a célárfolyamot, változatlanul felülsúlyozás ajánlással, míg az Autonomous Research 35 132-ről 36 332 forintra, változatlanul felülteljesítő minősítéssel.
Kitértek arra, hogy magyarországi szállodája bővítésére készülhet az Opus Hunguest Hotelje. Az Opus leányvállalata Bükön vásárolt egy beépítetlen telket, amely a Hunguest Bük mellett helyezkedik el. A cég szerint ez a terület kiváló lehetőséget biztosít mind a szálloda saját wellnesskapacitásának, mind konferenciaszolgáltatásainak bővítésére.
Ezzel párhuzamosan a Hunguest Zrt. tulajdonában álló ausztriai leányvállalata, a Heiligenblut Hotel értékesítette a tulajdonában lévő két osztrák szállodáját, a Sporthotel Heiligenblutot és a Landhotel Postot. Az eladás hozzájárul az egységesebb termékkínálat kialakításához, az eladásból befolyó összeg pedig forrást biztosít további fejlesztések és akvizíciók finanszírozására, például a megvásárolt büki ingatlan fejlesztésére. A lépés összhangban van az Opus korábban deklarált céljával, hogy a magyarországi wellness- és konferenciaturizmus piacán erősítse a jelenlétét.
A héten a vezető részvények közül a Mol árfolyama 7,4 százalékkal emelkedett, az olajipari részvény 2960 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 13,5 milliárd forintot. Az OTP árfolyama 3,95 százalékkal erősödött a héten, pénteken a banki papír történelmi csúcson, 32 090 forinton zárt, heti forgalma több mint 73,1 milliárd forint volt.
A Richter árfolyama a héten 0,58 százalékkal csökkent, a társaság részvénye 10 370 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 7,05 milliárd forintot tett ki. A héten a Magyar Telekom árfolyama 1,78 százalékkal mérséklődött, pénteki záró árfolyama 1764 forint volt, heti forgalma 2,77 milliárd forintot ért el.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 114,81 ponton zárt, 173,53 ponttal, 1,75 százalékkal magasabban az előző hetinél.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
Elon Musk, Jeff Bezos, Mészáros Lőrinc – ki mennyit ér ma? A CHART by Pénzcentrum bemutatja, hogyan oszlik meg a világ és Magyarország vagyona 2025-ben.
Havi szinten enyhe, 0,4%-os csökkenés történt, miközben az év első kilenc hónapjában összességében 6%-os drágulást mértek az iparban.
A múlt hónapban 8 százalékkal kevesebb gyerek született, mint egy éve. A halálozások száma most nagyobb mértékben csökkent.
2025-2026-ban is változatlan marad a rezsicsökkentett lakossági villamosenergia-mennyiség.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel
Elárulta Orbán Viktor, miről fog tárgyalni Donald Trumppal: óriási delegációval utazik a miniszterelnök
Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt.
Vegyesen mozgott a forint árfolyama csütörtökön késő délután a főbb devizákkal szemben.
Európa és ezen belül Magyarország gazdaságának növekedési kilátásai az elmúlt időszakban mérséklődtek,
Magyarország gazdasági teljesítménye elmaradt az uniós átlagtól: nagy a baj.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.
A megszokottól eltérően ezúttal csütörtök reggel 8 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyet élőben követhetnek nálunk.
A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata.
Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.
Az NGM közölte, hogy változik a Demján Sándor Program keretein belül felvehető maximális összeg.
Orbán attól tart, hogy az amerikai szankciók miatt az energiaárak jelentősen emelkednének.
