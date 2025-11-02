2025. november 2. vasárnap Achilles
Gazdaság

Nagyot szakított a héten a budapesti tőzsde: újabb történelmi csúcson a BUX

MTI
2025. november 2. 20:03

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX pénteken 107 319,91 ponton, történelmi csúcson zárt, 3137,08 ponttal, 3,01 százalékkal magasabban, mint az előző heti háromnapos kereskedésben.

A heti forgalom 112,21 milliárd forintot tett ki, szemben az előző hét háromnapos kereskedésében elért 56,86 milliárd forinttal, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, a Mol-csoport bejelentette, hogy holdingtársasággá alakul.

A társaság november 27-ére rendkívüli közgyűlést hívott össze, ahol a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről hoznak döntést. Az átalakulás célja a cég szerint, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló, reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a Shape Tomorrow 2030 stratégia megvalósítását.

Felidézték: a héten céláremelés érkezett a Mol részvényeire. A Morgan Stanley 3440-ről 3503 forintra emelte a Mol célárfolyamát, változatlanul egyenlő súlyozás ajánlással. A 13 elemző közül 7 vételre, 4 tartásra, 2 eladásra javasolja jelenleg a Mol részvényeit, a medián célárfolyam 3234 forint. Az OTP részvényeire is céláremelések érkeztek, a JP Morgan 33 900-ról 36 000 forintra emelte a célárfolyamot, változatlanul felülsúlyozás ajánlással, míg az Autonomous Research 35 132-ről 36 332 forintra, változatlanul felülteljesítő minősítéssel.

Kitértek arra, hogy magyarországi szállodája bővítésére készülhet az Opus Hunguest Hotelje. Az Opus leányvállalata Bükön vásárolt egy beépítetlen telket, amely a Hunguest Bük mellett helyezkedik el. A cég szerint ez a terület kiváló lehetőséget biztosít mind a szálloda saját wellnesskapacitásának, mind konferenciaszolgáltatásainak bővítésére.

Ezzel párhuzamosan a Hunguest Zrt. tulajdonában álló ausztriai leányvállalata, a Heiligenblut Hotel értékesítette a tulajdonában lévő két osztrák szállodáját, a Sporthotel Heiligenblutot és a Landhotel Postot. Az eladás hozzájárul az egységesebb termékkínálat kialakításához, az eladásból befolyó összeg pedig forrást biztosít további fejlesztések és akvizíciók finanszírozására, például a megvásárolt büki ingatlan fejlesztésére. A lépés összhangban van az Opus korábban deklarált céljával, hogy a magyarországi wellness- és konferenciaturizmus piacán erősítse a jelenlétét.

A héten a vezető részvények közül a Mol árfolyama 7,4 százalékkal emelkedett, az olajipari részvény 2960 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 13,5 milliárd forintot. Az OTP árfolyama 3,95 százalékkal erősödött a héten, pénteken a banki papír történelmi csúcson, 32 090 forinton zárt, heti forgalma több mint 73,1 milliárd forint volt.

A Richter árfolyama a héten 0,58 százalékkal csökkent, a társaság részvénye 10 370 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 7,05 milliárd forintot tett ki. A héten a Magyar Telekom árfolyama 1,78 százalékkal mérséklődött, pénteki záró árfolyama 1764 forint volt, heti forgalma 2,77 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 114,81 ponton zárt, 173,53 ponttal, 1,75 százalékkal magasabban az előző hetinél.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Pénzcentrum  |  2025. november 2. 19:01
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Pénzcentrum  |  2025. november 2. 17:59
Kvíz: Jól ismered a magyar tudósok híres találmányait, felfedezéseit? Mutasd, mit tudsz róluk!
Agrárszektor  |  2025. november 2. 18:08
Berobban az ősz az országba: csavart vesz az időjárás a napokban