Forintpánik a reggeli nyitásnál, a dollár és a frank is emelkedik

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró - röviddel hét óra előtt - 388,24 forinton állt, magasabban a kedd esti 388,08 forintnál. A dollár jegyzése 332,77 forintról 333,83 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 419,51 forintról 420,06 forintra nőtt.

Az euró 1,1629 dollárra gyengült a kedd esti 1,1662 dollárról.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!