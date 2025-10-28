2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Új mozgás indult el a piacon: ez történt kedd reggel a forinttal!

Pénzcentrum
2025. október 28. 07:32

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákhoz képest kedd reggelre a nemzetközi piacokon.

Az euró árfolyama enyhén erősödött, reggel hét órakor 388,55 forinton állt a hétfő esti 388,45 forint után. A dollár viszont gyengült, 333,78 forintról 333,16 forintra csökkent az árfolyama. A svájci frank ezzel szemben erősödött, jegyzése 419,51 forintról 419,84 forintra emelkedett.

Az euró a dollárral szemben is nyert valamelyest: hétfő estéről 1,1639-ről 1,1662 dollárra drágult.
Címlapkép: Getty Images
